Por que é que a Netflix está a perder utilizadores?

A Netflix era um sucesso inquestionável. Contudo, começaram a chegar outos serviços que, de uma forma ou de outra, foram preenchendo os requisitos dos utilizadores. A plataforma de streaming tem perdido utilizadores e o caso não está famoso para o seu lado.

Hoje, enumeramos alguns dos possíveis motivos.

Pela primeira vez numa década, a Netflix perdeu uma quantidade substancial de utilizadores, tendo cerca de 200.000 subscritores deixado a sua conta para trás. Tendo em conta as mudanças que têm vindo a ser anunciadas, podem ser várias as razões que motivam os abandonos.

Conheças algumas:

1 – A saída da Netflix da Rússia

Depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, no dia 24 de fevereiro deste ano, a Netflix juntou-se a tantas outras empresas de todo o mundo e decidiu suspender a sua atividade no país. Depois de concretizar essa suspensão, a plataforma admitiu ter perdido cerca de 700.000 utilizadores.

2 – Plataforma aumentou os preços nos EUA e no Canadá

No início de 2022, a Netflix decidiu aumentar o seu preço nos Estados Unidos da América e no Canadá. Tendo em conta o novo custo, houve muitos utilizadores a abandonar a plataforma. Na sequência desse aumento, perdeu cerca de 600.000 utilizadores.

3 – Partilha de contas

A Netflix tem batalhado contra a partilha de contas, ao longo dos anos, uma vez que os utilizadores ignoram que a plataforma não permite a partilha de palavras-passe. Aliás, o serviço estima que cerca de 100 milhões de casas em todo o mundo utilizam a plataforma sem pagar por ela.

Conforme vimos aqui, a empresa poderá tratar desta questão ainda este ano.

4 – Panóplia alargada de alternativas à Netflix

Embora seja uma das mais conhecidas, a Netflix tem sido confrontada com concorrentes à altura. Desde a Hulu, a HBO Max e a Amazon Prime, até à Disney Plus e à Apple TV. As escolhas são várias e, no momento de escolher, os utilizadores poderão conhecer mais vantagens nas alternativas. Afinal, uma vez que cada plataforma oferece um conjunto específico de conteúdos, a escolha recai sobre aquela que garantir mais opções ao utilizador.

Embora não agrade à Netflix nem aos seus acionistas, a queda de utilizadores é facilmente justificada com este conjunto de fatores que, querendo ou não, influenciam o mercado.

