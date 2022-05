Netflix diz aos funcionários para saírem caso não gostem do conteúdo da empresa

A Netflix é atualmente a mais popular plataforma de streaming do mundo. No entanto recentemente tem sido notícia não pelas melhores razões, nomeadamente por querer colocar anúncios nos conteúdos e acabar com as contas partilhadas. Tal realidade tem desagradado os utilizadores, sendo que o serviço já perdeu cerca de 200.000 assinantes.

Agora, a empresa disse mesmo aos seus funcionários que se estes não gostarem dos conteúdos do seu serviço, podem então sair referindo que, nestes casos, então a Netflix não é o local ideal para trabalharem.

Netflix: Se não gostam do conteúdo, podem sair

De acordo com as informações reveladas, a Netflix procedeu recentemente a algumas alterações nas suas políticas e diretrizes. No fundo, a gigante da transmissão streaming adicionou uma secção designada de "expressão artística", a qual detalha a variedade de conteúdos que compõem a plataforma.

Para além disso, a plataforma deixou uma mensagem aos funcionários de forma a esclarecer que estes podem, eventualmente, trabalhar com conteúdos com os quais podem não concordar. Mas, quem não gostar disso, pode então estar à vontade para deixar de trabalhar na empresa.

Segundo os detalhes, o comunicado da Netflix refere que "deixamos que os espetadores decidam o que é apropriado para eles, em vez de fazer com que a Netflix censure artistas ou vozes específicas". Desta forma, o serviço afirma que apoia a diversidade de conteúdos "mesmo que encontremos alguns títulos contrários aos nossos próprios valores pessoais". Em específico para os funcionários, a plataforma adianta que:

Dependendo da sua função, pode ter que trabalhar com títulos que considera prejudiciais. Se achar que é complicado e difícil oferecer esse suporte à nossa amplitude de conteúdos, então a Netflix pode não ser o melhor lugar para si.

De acordo com o The Wall Street Jounal, um porta-voz da Netflix referiu que a empresa está a analisar e a debater as novas diretrizes há já 18 meses, e agora decidiu adotar uma nova forma de comunicação para que os funcionários entendam a posição da empresa e possam então decidir se esta é, ou não, a empresa certa para eles.