O último relatório de contas que o Netflix apresentou era muito negativo. A perda de clientes é uma realidade, mas o serviço de streaming apontou como causa relevante a partilha de conta, algo que quer acabar.

Para o conseguir, tem testado algumas medidas adicionais, que aparentemente não estão a funcionar como pretendido. Estas medidas estão a confundir ainda mais estes utilizadores.

Há vários meses que o Netflix tem em alguns países da América do Sul uma nova campanha para tratar da questão da partilha de contas. A estes utilizadores passou a ser cobrado um valor extra para compensar esta situação, sendo justo para todos.

A verdade é que este cenário não estado a ser bem interpretado por todo e em alguns casos os utilizadores não deram por esta mudança. Ainda mais grave é o facto de maioria dos utilizadores não foi formalmente informada da mudança de política por e-mail ou notificação enviada pela Netflix.

Muitos casos relataram que a experiência de utilização variou utilizador para utilizador. As interfaces mudavam com frequência e bastava ignorar as notificações para que o processo fosse abandonado sem qualquer impacto nas contas.

O próprio conceito de família parece estar a ser mal interpretado pelo Netflix. A sua definição, coabitantes de uma morada, foi várias ignorada e esta nova solução foi imposta quando, na verdade, não deveria ter acontecido.

A forma justa que o Netflix encontrou para combater esta situação foi cobrar uma taxa extra em cada conta partilhada. Por pouco mais de 2,5 euros, passa a ser possível fazer a partilha de uma conta por vários utilizadores.

Está ainda muito longe de existir uma solução e dificilmente agradará a todos. O Netflix tem em testes alternativas, mas aparentemente e do que se vê, estas não estão a funcionar como pretendido. Resta saber como será o futuro dentro de meses, quando as conclusões chegarem.