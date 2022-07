A decisão da Huawei de criar o seu sistema operativo tem estado a dar frutos à marca há muito tempo. Foi a forma de se libertar de todas as dependências da indústria, mas ao mesmo tempo dá-lhe a liberdade de inovar como pretender.

Este sistema da Huawei não parou de ser desenvolvido e a Huawei tem agora uma novidade muito importante para os seus dispositivos. O HarmonyOS 3 estará pronto e será apresentado ao público já no próximo dia 27 de julho.

O HarmonyOS é a arma da Huawei para equipar os seus dispositivos. Este sistema garante a um lote de equipamentos um leque de opções e de funcionalidades que são controlados pela marca e que nem todas as restantes conseguem oferecer nas suas propostas.

Com um leque muito grande de propostas, o HarmonyOS tem sido apresentado na Europa como a base para os muitos smartwatches e para os tablets que da marca tem no mercado. É já o padrão que é usado em todas as novidades que a marca apresenta, como seria esperado.

Huawei Will Unveil HarmonyOS 3 on 27th July in China. pic.twitter.com/okPNWXTqf4 — Ankit (@TechnoAnkit1) July 18, 2022

Sendo o principal mercado da Huawei a china, é natural que seja aqui que a marca vai apresentar a sua mais recente. novidade. Será aqui que a próxima versão do HarmonyOS será revelada ao mundo, já no próximo dia 27 de junho, num evento exclusivo da marca.

Foi a própria Huawei que tomou a decisão de revelar esta data, recorrendo para isso à rede social Weibo. Ali publicou uma simples imagem, com o número 3, o que abre a porta à chegada da próxima versão do seu sistema, o HarmonyOS, também ele presente na imagem.

Esta próxima versão irá trazer ao HarmonyOS mudanças grandes na interface, para a tornar ainda mais simples de usar. Espera-se ainda que surjam melhorias na produtividade e nas ligações que o sistema da Huawei oferece.

A presença do HarmonyOS tem estado a crescer, desde que foi colocada no mercado com os primeiros dispositivos. A Huawei revelou recentemente que são já 300 milhões de dispositivos que correm este sistema. Destes 200 milhões são da própria marca e 100 milhões são de terceiros e parceiros.