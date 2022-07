Umadas tecnologias mais importantes para a Tesla neste momento é o Autopilot. A marca está a desenvolver esta proposta para tornar os seus carros mais independentes na condução, apesar de não ser um totalmente autónomo.

Com muitos problemas nos EUA, chega agora mais uma questão importante, mas na Europa. A Tesla terá de devolver o valor do Model X que teve problemas de segurança com o Autopilot. Mais que um problema pontual, teme-se o que este possa vir a trazer no futuro.

Problemas a acumular-se no Autopilot

Ao longo dos últimos meses o Autopilot tem mostrado muitas novidades. Ao mesmo tempo, tem estado a ser avaliado de forma muito intensiva quer pelas autoridades dos EUA, quer da Europa. A Tesla quer trazer esta tecnologia para o velho continente no final do ano.

Agora, e segundo um tribunal de Munique, a Tesla terá de devolver a um cliente o que este pagou à Tesla pelo seu Autopilot. Depois de ter reportado problemas, este levou a marca a tribunal e agora ficou claro que a justiça lhe deu razão e a marca terá de devolver o valor pago pelo Model X.

Tesla tem de devolver valor de Model X

Para chegar a esta conclusão, o Model X foi avaliado e testes para provar o seu funcionamento. Os resultados mostraram que este sistema não tem o comportamento esperado, apresentando problemas nas estradas alemãs e as bens conhecidas travagens fantasma.

Ficou claro, como a Tesla alerta, que este não é um sistema preparado para as estradas das cidades europeias. É sim preparado para circular em estradas abertas e longe dos centros urbanos. Ainda assim, o tribunal lembra que não devem ser os condutores a ter de decidir os momentos certos para usar o Autopilot.

Europa preocupada com este sistema

Com a Tesla a preparar a chegada do Autopilot à Europa no final do ano de forma mais completa e com os novos recursos, esta não é uma decisão favorável à marca. Terá de provar que este sistema é fiável e seguro, condição essencial para que possa ser usado deste lado do atlântico.

Esta é mais um problema para a Tesla gerir, tendo de mostrar a qualidade e fiabilidade deste seu sistema. As queixas e as investigações ao Autopilot aumentam, o que para a Tesla parece ser um revés, agora que aposta muito nesta sua proposta.