TED Talks exclusivas poderão estar a chegar ao Clubhouse

É possível que, através da Internet, ou até presencialmente, já tenha acompanhado uma TED Talk, uma série de conferências que visa a partilha e disseminação de histórias e ideias. Depois do repentino e breve sucesso do Clubhouse, a plataforma juntar-se-á, agora, à gigante TED.

O objetivo da parceria é entregar TED Talks exclusivas em áudio para os utilizadores da aplicação.

Se já se cruzou com uma TED Talk, reconhece o cenário e o meio que envolve toda a partilha. Fruto de uma parceria, a TED irá entregar apenas o áudio de conversas exclusivas aos utilizadores do Clubhouse. Este que está disponível, quer para iOS, quer para Android.

A notícia foi dada ontem, domingo, e as primeiras conversas começarão a ser lançadas hoje na sala oficial da TED no Clubhouse.

Há quase 40 anos que a TED tem trazido ao público as ideias, imaginações e vozes preeminentes do mundo. Esta parceria trará essas mentes para um diálogo com os milhões de criadores que compõem a comunidade do Clubhouse.

Disse uma ex-chefe de conferências da organização, Kelly Stoetzel, numa declaração a acompanhar o anúncio.

TED Talks poderão ser mais valia para o Clubhouse

De acordo com o anúncio da parceira, a primeira palestra será apenas o ponto de partida, pelo que serão, nas próximas semanas, anunciadas mais salas e eventos especiais. O autor A.J. Jacobs marcará a estreia do formato e participará na palestra juntamente com Mir Harris, criador do Clubhouse.

A missão da organização tem sido sempre partilhar ideias e fomentar a discussão à sua volta. Quando ideias e pessoas se juntam para se envolverem e debaterem, é aí que o verdadeiro impacto acontece.

Acrescentou a diretora de desenvolvimento da audiência da TED, Carla Zanoni, na declaração.

Apesar de, em Portugal, não estar a ter o sucesso que esperava, tendo em conta a forte adesão inicial, esta poderá ser uma fórmula de sucesso para cativar mais utilizadores.