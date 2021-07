5 dicas para economizar a bateria do seu MacBook

Como é do conhecimento geral, a bateria do MacBook não é infinita e é um dos componentes fundamentais para o seu MacBook funcionar. Atualmente, com o teletrabalho, estamos constantemente a utilizar o computador e a levá-lo para todo o lado, o que faz com que a bateria descarregue mais rápido e que, com o tempo, a vida útil da bateria do MacBook vai-se reduzindo.

Se procura prolongar a bateria do seu MacBook e dar-lhe mais vida, conheça algumas dicas.

Normalmente só estamos mais atentos à autonomia do nosso portátil quando não temos por perto um ponto de energia. No entanto, para garantirmos a melhor autonomia e tempo de via da bateria, é fundamental que se sigam algumas “boas práticas”. Hoje deixamos aqui cinco dicas.

1. Diminua a luminosidade do ecrã o máximo possível

O ecrã é o componente que mais consome a bateria do seu MacBook, por isso, recomendamos que utilize a menor luminosidade possível para prolongar a vida do mesmo.

Para diminuir a luminosidade do ecrã basta ir a Preferências do Sistema, clicar em Monitores e de seguida arrastar o controlador de brilho para ajudar a luminosidade do seu ecrã.

2. Utilize o economizador de energia

O economizador de energia é um painel localizado nas Preferências do Sistema, que permite que seja reduzido o tempo para que o seu MacBook entre em modo repouso quando já não estiver em funcionamento, deste modo, irá melhorar significativamente a duração da bateria do seu MacBook.

3. Desligue o Bluetooth

Muita gente não tem conhecimento, mas o bluetooth consome bastante energia dos dispositivos móveis e inclusive do seu MacBook. Assim, se não estiver a utilizar, deve então desligar para economizar a bateria do seu MacBook.

Para desligar o bluetooth, basta clicar em Preferências do Sistema e de seguida clicar em Bluetooth.

4. Mantenha o sistema do seu MacBook atualizado

A Apple está sempre a desenvolver atualizações do sistema operativo que trazem melhorias à durabilidade da bateria do seu MacBook. Portanto, para manter o seu MacBook otimizado, atualize sempre que uma nova versão esteja disponível.

Para atualizar o sistema, basta ir ao Menu Apple, de seguida clicar em App Store e depois clicar em atualizações.

5. Encerre as aplicações em segundo plano

Algo que consome bastante a bateria do seu MacBook são as aplicações em segundo plano, que alguns não são necessariamente úteis.

Para descobrir quais aplicações estão a funcionar em segundo plano, basta ir ao Monitor de Atividade, mas não se assuste com a quantidade de processos em execução, é perfeitamente normal.

A bateria do seu MacBook continua a descarregar rapidamente depois de testar estas dicas? Caso a bateria do seu MacBook esteja sem autonomia e se estas sugestões não ajudaram a melhorá-la, talvez seja necessário proceder à substituição da bateria com materiais de qualidade e técnicos certificados.

Visite uma das lojas iServices mais perto de si para a substituição da bateria do seu MacBook. O diagnóstico é gratuito!