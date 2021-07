1,56 milhões de dólares por uma cópia lacrada de Super Mario 64

Pense que 1,56 milhões de dólares, algo como 1,32 milhões de euros, daria para uma vida boa, uma casa recheada de conforto, uma ou duas máquinas potentes na garagem e ainda sobravam uns bons euros para viver sem stress. No entanto, também pode pegar nesse dinheiro e comprar uma cópia lacrada de Super Mario 64. Sim, esta cópia de 1996 foi recentemente leiloada Dallas e alguém fez uma oferta de mais de um milhão e meio de dólares.

Como ainda há dias mostrámos com uma cópia selada do jogo The Legend of Zelda, que foi vendido em leilão por 870 mil dólares, agora este ainda aumentou mais a loucura nos leilões de videojogos.

Super Mario 64 custou a módica quantia de 1,56 milhões

Eventualmente estarão lembrados de em 2020 termos falado naquele que seria o jogo Super Mario Bros mais caro de sempre. Na altura, o jogo original e selado fora vendido por 114 mil dólares. Não contente com isso, recentemente um fã do popular jogo The Legend of Zelda comprou uma cópia rara do jogo pela incrível quantia de 870 mil dólares.

Agora, Valarie McLeckie, a responsável de leilões de videojogos da Heritage, ficou surpreendida com a compra no valor de 1,56 milhões de dólares. A identidade do comprador que investiu esta quantia de dinheiro no jogo não foi revelada. Contudo, temos de assumir que se trata de um dos fãs mais ferrenhos do canalizador mais famosos do mundo.

O Super Mario 64 é o primeiro jogo do personagem lançado em três dimensões, é considerado um dos melhores de toda a sua saga e ainda continua popular em certos nichos como speedruns.

Portanto, este “louco” poderá ou jogar e sentir o sabor dos milhões a passar, como o vento nos bigodes do Super Mario, ou voltar a colocar esta relíquia num leilão para conseguir ganhar algum sobre o valor investido.

Em jeito de rodapé, se calhar era de se comprar uma cópia, ou duas, do Minecraft para, um dia, quem sabe, trocar tostões por milhões. Neste mundo, tudo é possível.