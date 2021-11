Spotify removeu o botão de reprodução aleatória a pedido de Adele

Os artistas têm vindo a queixar-se às plataformas de streaming sobre a reprodução aleatória (shuffle). Aproveitando a sua influência na indústria, Adele solicitou, como única condição para que o seu novo álbum estivesse nas plataformas, a remoção do botão. O Spotify deu ouvidos à artista.

Agora, a plataforma de streaming ocultou o botão de reprodução aleatória dos álbuns.

Para quem está habituado a ouvir música selecionada pela reprodução aleatória, estas poderão ser más notícias. Isto, porque o Spotify decidiu remover o botão de shuffle em todos os álbuns disponíveis na plataforma. O pedido para que isto se concretizasse surgiu de Adele, que pressionou as plataformas de streaming para removerem a opção, enquanto única condição para poderem disponibilizar o seu novo álbum.

Embora o botão de reprodução aleatória ainda esteja presente na vista do artista e nas listas de reprodução, foi removido da vista dos álbuns. A mudança já está em vigor, e Adele confirmou, através do Twitter, que foi ela quem solicitou esta remoção.

Este era o único pedido que tinha para a indústria, que está em constante mudança. Nós não criamos álbuns com tanto carinho e esforço na ordem das músicas sem motivo. A nossa arte conta uma história e as nossas histórias devem ser ouvidas como nós as imaginamos. Obrigado Spotify por ouvir.

Disse Adele num tweet.

Apesar de ter sido Adele a exercer pressão sobre as plataformas de streaming, a reprodução aleatória é alvo de críticas por parte dos artistas há bastante tempo. Então, esta ação do Spotify, que permitirá que as músicas sejam ouvidas da forma idealizada, deverá ser um passo importante.

Leia também: