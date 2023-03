Com uma aparente perda de utilizadores a acontecer, o Netflix não parece estar muito preocupado. A prova disso é que continua a desenvolver novidade e a apostar em áreas cada vez mais importantes para este serviço de streaming. Agora foi a app para as smart TVs que recebeu novidades.

Presente numa panóplia ade plataformas, o Netflix tem de se conseguir adaptar a cada uma delas e ao que os utilizadores necessitam. Não é um processo simples, mas que está a ser realizado ao longo do tempo, unificando as interfaces e o que é oferecido.

A mais recente mudança veio para a app dedicada às smart TVs e outras boxes. Quer melhorar a presença das legendas e a forma como estas são apresentadas. É uma mudança importante porque consegue tornar ainda melhor a utilização do Netflix.

Apresentada esta semana, passa a ser possível aos utilizadores alterarem e adaptarem as legendas, para assim terem melhores conteúdos. O utilizador pode alternar o tamanho do texto das legendas entre pequeno, médio e grande e alterar a aparência geral do texto para facilitar a leitura.

A somar ao texto branco padrão, o Netflix agora também oferece três novas opções de estilo de texto. Estes têm fundos com contraste para destacar o texto: Light (texto preto/fundo branco), Drop Shadow (texto branco/fundo preto) e Contrast (texto amarelo/fundo preto).

Esta é uma opção que o Netflix já oferece na sua versão acessível no browser. Agora, e de uma forma global, a personalizações de legendas está também disponível de forma global para utilizadores de smart TVs e outros dispositivos similares.

Numa altura em que muitos utilizadores ameaçam abandonar o serviço, o Netflix traz esta novidade importante para os utilizadores. Aproxima a interface e a experiência de utilização, ao mesmo tempo que melhora a sua oferta numa área que cada vez mais é usada para consumir este serviço de streaming.