Há ferramentas que a Google tem no Chrome e que nos habituámos a usarmos nos piores momentos. O Cleanup Tool é um desses exemplos, que retira as maiores ameaças para os utilizadores mantém o Windows limpo. Essa ajuda essencial desaparece agora, mas há uma boa razão para isso.

O Chrome perde uma ferramenta de segurança

A Google não se limita a desenvolver o seu browser para dar o melhor aos utilizadores. O Chrome recebe também ferramentas que vão mais longe e que protegem os utilizadores em áreas que vão para lá do que poderia ser esperado para esta proposta.

É aqui que entra o Cleanup Tool, que está presente no Chrome desde 2015, tendo sido inicialmente uma ferramenta externa (Software Removal Tool). Este olha para o browser e para o sistema operativo, procurando ameaças reais e maliciosas. Esta ferramenta que era essencial, vai desaparecer agora do browser da Google.

Tal como em ocasiões anteriores, a decisão da Google pode parecer pouco lógica, mas tem um fundamento. Do que a gigante das pesquisas revelou, há dois pontos importantes, sendo o primeiro o pouco software malicioso descoberto e o segundo a qualidade do Google Safe Browsing e da solução de segurança do Windows.

Google remove o Cleanup Tool do seu software

Como exemplo do primeiro ponto, a Google revelou que no último mês, apenas 0,06% das execuções do Cleanup Tool encontraram software malicioso. Há também uma redução das queixas deste software pelos utilizadores, que se situaram nos 3% no último ano.

Não tendo sido criado como uma ferramenta de segurança ativa do Windows, o Cleanup Tool tem agora alternativas muito mais viáveis. A Microsoft apostou forte nesta área e atualmente o seu sistema operativo está mais seguro e, principalmente, mais protegido com o Windows Defender e outras propostas.

O fim do Cleanup Tool já está a tomar forma, com a chegada do Chrome 111. A Google decidiu remover esta ferramenta com a sua nova versão do browser, para assim abrir caminho a soluções mais robustas e ativas, com o Safe Browsing. Ainda assim, e com 80 milhões de limpezas feitas, o Cleanup Tool mostrou bem o seu valor.