Acer foi atacada e os hackers roubaram 160 GB de dados confidenciais

A segurança informática é um dos aspetos a que sobretudo as maiores empresas do mundo têm que ter cada vez mais atenção. As últimas informações indicam que a taiwanesa Acer foi vítima de um ataque informático no qual os hackers conseguiram roubar 160 GB de dados confidenciais. No entanto, a marca garante que este ataque não afetou os dados dos consumidores.

Acer: ataque de hackers rouba 160 GB de dados confidenciais

De acordo com as recentes informações, a Acer confirmou agora que foi vítima de um ataque informático aos seus servidores em meados do passado mês de fevereiro onde os hackers conseguiram roubar cerca de 160 GB de dados confidenciais. Os detalhes mostram que, ao todo, foram afetados 2.869 ficheiros que constavam em 655 pastas. Contudo, a marca taiwanesa garante que este ataque não afetou os dados dos consumidores.

O comunicado oficial da Acer revela que a marca está focada agora em investigar este ataque, mesmo depois de já ter confirmado a sua existência. A marca indica que os ficheiros afetados pertencem à divisão de recursos de reparação técnica, contudo, nos fóruns, o hacker diz que os dados roubados contêm informações secretas e que estas estão disponíveis para venda, sendo que podem ser comprados pela própria Acer.

É referido que, entre os ficheiros, existem manuais técnicos, ISO e outras imagens de software, chaves de produtos, dados de BIOS e ficheiros em ROM. Mas uma investigação completa dirá com maior grau de certeza o que realmente consta nestes documentos roubados.

Para já, o hacker não colocou um valor específico para a compra destes dados, mas está a realizar uma espécie de leilão para determinar qual o valor que consegue arrecadar com estas informações confidenciais.

Enquanto as investigações decorrem, é fundamental que a Acer fortaleça a sua segurança digital, sobretudo porque já se trata do terceiro ataque sofrido em apenas dois anos.