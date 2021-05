Netflix poderá estar a testar uma plataforma para conteúdos dos bastidores

Para os entusiastas de séries e filmes, saber o que está para lá do resultado final é conteúdo de muito interesse. Desde conhecer tudo o que envolve o processo de realização, até ao contacto mais próximo com os atores envolvidos. É nesse sentido que a Netflix vai lançar novas cartas.

A plataforma de streaming parece estar a testar a N-Plus, uma nova plataforma para partilha de conteúdos dos bastidores.

N-Plus poderá ser uma plataforma da Netflix

Embora não tenha sido nada confirmado, a The Next Web adiantou que a Netflix começou a dirigir inquéritos aos consumidores. Estes pretendiam saber se é do seu interesse uma plataforma que disponibilizasse conteúdos dos bastidores.

De acordo com a mesma fonte, o serviço incluiria conteúdos que permitiriam aos utilizadores aprofundar o conhecimento sobre as séries, documentários filmes, etc, disponibilizados na plataforma principal. Esses conteúdos seriam imagens, textos, vídeos, entrevistas, notícias, análises e tutoriais. De forma a aproximar o público dos elencos e dos envolvidos nas produções, seriam também incluídas conversas, podcasts, jogos, entre outros.

Posteriormente, conforme adianta o TNW, os conteúdos poderiam aparecer nas pesquisas do Google, além das notificações enviadas pela própria N-plus. Para já, tendo em conta o inquérito, a Netflix não pretende cobrar pelos conteúdos da N-Plus. Contudo, nada impedirá que o faça, ou até que crie um segundo plano pago e exclusivo.

Segundo um relatório da Protocol, a N-Plus poderia incluir algo como listas de reprodução que pudessem ser partilhadas com pessoas que não têm acesso à plataforma. Desta forma, acrescentando um elemento social.

Diferenciar-se da concorrência com conteúdos dos bastidores

A par da Netflix, existem outras plataformas de streaming que se têm destacado pelo investimento em novos e requisitados conteúdos, como a Disney Plus, a Hulu e a HBO. Portanto, é essencial que, num mercado tão competitivo, as plataformas se tentem destacar, respondendo aos interesses dos utilizadores.

Apesar de não haver certeza sobre a N-Plus vir a ser uma realidade, seria de facto distinto, diferenciador, para a Netflix, possuir uma plataforma com conteúdos exclusivos dos bastidores. Aliás, esta ideia está na gaveta da Netflix há bastante tempo e o inquérito só vem dar-lhe mais força.

