Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para maio

Maio está aí à porta e, com ele, vem um pouco de calor e de sol há muito desejados. Tudo à nossa volta está mais florido, a convidar-nos para sairmos à rua, numa altura em que vamos entrar numa nova fase de desconfinamento.

Ainda assim, o conforto das nossas casas é sempre uma boa escolha. Dessa forma hoje revelamos os filmes e as séries que vão estrear na Netflix neste mês de maio.

Para este mês que agora se inicia, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 9 – Vincenzo

Durante uma visita à pátria mãe, um advogado italiano nascido na Coreia faz justiça ao dar a provar a um cartel dominante um pouco do seu próprio remédio.

Esta série Netflix tem estreia marcada no dia 9 de maio.

Vicenzo

Dia 12 – Oxigénio

Após acordar numa unidade criogénica, Liz tem agora de lutar pela sua sobrevivência e recordar-se de quem é antes que o oxigénio se esgote.

Trata-se de um filme original Netflix que pode ver a partir do dia 12 deste mês.

Oxigénio

Dia 14 – Love, Death & Robots: Volume 2

Criaturas assustadoras, surpresas arrepiantes e humor negro. Tudo isto e muito mais nesta série antológica de animação para adultos de Tim Miller e David Fincher.

O segundo volume deste título ficará então disponível a 14 de maio.

Love, Death & Robots

Dia 15 – A Mulher à Janela

Confinada em casa devido à agorafobia, uma psicóloga fica obcecada pelos novos vizinhos, e por solucionar o crime brutal que viu da janela.

Este é um filme Netflix com estreia marcada para 15 de maio.

A Mulher à Janela

Dia 19 – Quem Matou Sara? T2

Alex quer vingar-se e provar que foi incriminado pelo homicídio da irmã, o que o leva a descobrir muito mais do que apenas o verdadeiro culpado pelo crime.

A segunda temporada desta série Netflix vai para o ar no dia 19.

Quem Matou Sara?

Dia 21 – Exército de Mortos

Após um surto de zombies em Las Vegas, um grupo de mercenários aventura-se numa zona de quarentena para tentar então realizar o maior assalto de todos os tempos.

Pode ver este filme Netflix a partir do dia 21 de maio.

Exército de Mortos

Dia 26 – Baggio: O Divino Rabo de Cavalo

Esta é a crónica da carreira de 22 anos da estrela de futebol Roberto Baggio. O filme inclui a sua complicada estreia profissional e ainda as suas desavenças com alguns treinadores.

Este original Netflix estreia dia 26 deste mês.

Baggio: O Divino Rabo de Cavalo

Dia 27 – Ragnarok T2

Numa vila norueguesa poluída e abalada pelo derretimento dos glaciares, o fim dos tempos parece plausível. Será então precisa uma lenda para combater um mal antigo.

A segunda temporada de Ragnarok marca presença na Netflix dia 27 de maio.

Ragnarok

Dia 28 – Lúcifer T5 Parte 2

Entediado por ser o Senhor do Mal, o diabo muda-se para Los Angeles onde abre uma discoteca e cria uma estranha parceria com um detetive de homicídios.

Esta série original vai já na quinta temporada, e mais episódios vão então chegar no dia 28 deste mês.

Lúcifer

Dia 28 – O Método Kominsky T3

O professor de representação Sandy Kominsky e o seu melhor amigo Norman Newlander enfrentam com humor as alegrias e as agruras do processo de envelhecimento.

A terceira temporada desta série pode ser vista a 28 de maio.

O Método Kominsky

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?