Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje é para os fãs de tecnologia, mas, especialmente, para os de ciência, que se entusiasmam com a possibilidade de mergulharmos noutros mundos, indo além da Terra.

Numa altura em que as viagens espaciais são tema, é curioso ver como chegar a outros planetas para viver de facto por lá, pode ser.

Para nós, a possibilidade de colónias de terráqueos fora da Terra é, ainda, muito distante, com os empresários que a definem como meta a serem considerados extravagantes ou, até mesmo, loucos.

Contudo, conforme já aprendemos com exemplos do passado, as séries de ficção científica são, muitas vezes, premonições, que nos chegam largos anos depois. Quem sabe, não estaremos perto de conhecer uma aventura pelo espaço, protagonizada por alguém com vontade de colonizar um planeta...

Perdidos no Espaço | 7,3/10 ⭐

A família Robinson foi apresentada ao público na década de 1960, causando furor e reunindo uma robusta legião de fãs. Na série da altura, os cinco elementos saíram da Terra, procurando colonizar o planeta Alpha Centauri.

Largos anos depois, em 2018, a Netflix decidiu resgatar a premissa e adaptar a missão ao século XXI. Depois de se despenharem num planeta desconhecido e ficarem Perdidos no Espaço, os elementos da família lutam contra as dificuldades para sobreviver e escapar do planeta, ao longo de três temporadas, com muito "sumo".

Perdidos no Espaço