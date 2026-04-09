Se tem dificuldade em encontrar bons podcasts, o Spotify já tem a solução

Encontrar bons podcasts não é tão simples quanto encontrar boa música. Ou não era, até agora. Afinal, o Spotify já consegue criar uma lista de reprodução de podcasts personalizada a partir de um simples prompt.

Há anos que o mundo da música beneficia de algoritmos avançados, tendências bem definidas e recomendações afinadas ao detalhe, por forma a entregar não apenas as melhores músicas, mas as que mais se adequam a cada ouvinte.

Os podcasts, por outro lado, apresentam mais limitações, sendo mais complexo chegar-lhes. Com milhares de programas e novos episódios lançados regularmente, explorar as tantas opções pode tornar-se complicado para quem procura algo interessante.

Por isso, o Spotify está a resolver diretamente este problema.

Prompted Playlist do Spotify para "conversas pedidas"

Esta semana, a funcionalidade Prompted Playlist, que foi lançada este ano para música nos Estados Unidos e no Canadá, está a expandir-se para incluir podcasts.

Atualmente a ser disponibilizada na versão beta para utilizadores Premium nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Suécia, este recurso está, por enquanto, disponível apenas em inglês.

A Prompted Playlist é uma funcionalidade alimentada por Inteligência Artificial (IA) que permite descrever, em linguagem simples, o que utilizador quer ouvir, criando depois uma lista de reprodução personalizada em torno disso.

Após o pedido, o algoritmo do Spotify utiliza o histórico de audição juntamente com elementos em tempo real, como tendências e tabelas de êxitos, por forma a criar algo que seja pessoal e atual, simultaneamente.

Assegurando que o utilizador tem controlo total sobre a direção da sua lista de reprodução, o Spotify permite editar o prompt ou começar do zero a qualquer momento.

Cada episódio que entra na lista vem acompanhado de uma pequena nota a explicar porque foi incluído, para que o utilizador entenda a associação feita pelo algoritmo, em vez de receber apenas uma lista aleatória.

Além disso, o utilizador pode configurar a sua lista para se atualizar diária ou semanalmente, de modo a que nunca fique desatualizada, com a opção de escolher dias específicos para as atualizações semanais.