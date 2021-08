Netflix anuncia documentário da primeira missão espacial comercial da SpaceX

Com as recentes viagens ao espaço e a possibilidade de as haver para turistas, é natural que o interesse sobre elas aumente. Mais do que isso, e tendo em conta o valor que lhes está associado, a curiosidade sobre o que acontece além da Terra cresce também. Então, para a satisfazer, a Netflix lançará um documentário inédito.

A Netflix e os assinantes terão oportunidade de acompanhar a primeira missão comercial da SpaceX, através do Countdown: Inspiration4 Mission To Space.

A primeira missão espacial comercial da SpaceX está marcada para meados de setembro e a viagem será inteiramente acompanhada pela Netflix, quase em tempo real. Ou seja, nas cinco partes a serem lançadas de Countdown: Inspiration4 Mission To Space, os assinantes da plataforma de streaming poderão acompanhar o processo de colocar os astronautas no espaço e, possivelmente, a sua vida em órbita.

A série está a ser faturada pela Netflix como o primeiro documentário da plataforma de streaming a cobrir um evento quase em tempo real. Segundo o The Verge, os dois primeiros episódios chegarão no dia 6 de setembro, seguidos de mais dois no dia 13. Tendo em conta os planos da SpaceX, que pretende lançar os astronautas no dia 15 de setembro, o último episódio prevê-se que estreie no final do mês.

Além destas cinco partes, será lançada, no dia 14 de setembro, a animação StoryBots Space Adventure, que explicará as bases da missão, o funcionamento dos foguetes e a vida no espaço.

O documentário está a ser coproduzido pela Time Studios e será dirigido por Jason Hehir - criador da série The Last Dance, sobre Michael Jordan.

Inspiration4 documentada pela Netflix

A SpaceX revelou a missão comercial em fevereiro. Esta levará quatro astronautas até ao espaço, onde, à partida, permanecerão durante 5 dias. Na altura, Elon Musk, CEO da agência espacial, disse que este é “um marco importante para permitir a todos o acesso ao espaço”.

Para o espaço irão Jared Isaacman, CEO da Shift4 Payments, Sian Proctor, professor de geociências e duas vezes candidato a astronauta da NASA - será o piloto da missão -, Hayley Arceneaux, uma médica assistente do St. Jude e a primeira pessoa no espaço com uma prótese no corpo, e Chris Sembroski, veterano da Força Aérea dos Estados Unidos.

