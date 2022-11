Fim do ano é sinónimo de Wrapped do Spotify: flashback de 2022 já está disponível!

A aproximação do final do ano já é sinónimo de Wrapped do Spotify. A edição de 2022 já está disponível e, além de compilar os artistas mais ouvidos do ano, permite ainda descobrir a “personalidade musical” dos utilizadores.

A informação é apresentada em formato de Histórias.

O Spotify já fez do seu Wrapped uma tradição e os utilizadores gostam, efetivamente, de conhecer o seu histórico e de o partilhar com os seus amigos e seguidores. Este ano não será exceção e, caso tenha conta ativa no Spotify, já pode conhecer o top de artistas do seu ano.

Este ano, além disso, a plataforma de streaming de música vai dar ainda a conhecer a “personalidade musical” dos utilizadores. Esta baseia-se nos gostos e hábitos de reprodução de cada um, ao longo do ano, e dá conta do resultado desse histórico estudado pelo Spotify.

Assim como nos anos anteriores, a edição de 2022 do Spotify Wrapped permitirá aos utilizadores explorar as suas listas de reprodução, podcasts e géneros musicais mais ouvidos, ao longo do ano. Todo o conteúdo é exibido em formato de Histórias e poderá ser partilhado nas redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter, e em plataformas de mensagens, como Messenger e WhatsApp.

A partir de hoje, o acesso ao Spotify Wrapped 2022 está disponível em todo o mundo para os utilizadores do iOS e do Android. Note que só poderá conhecer o seu top, se tiver a aplicação atualizada para a versão mais recente.

Mais ouvidos de 2022 no Spotify

Pelo terceiro ano consecutivo, o artista Bad Bunny, de Porto Rico, foi o artista mais ouvido, em todo o mundo. Além dele, também Taylor Swift viveu um excelente ano, em termos profissionais, ocupando o segundo lugar do pódio. A música mais tocada, globalmente, em 2022, foi a As It Was de Harry Styles, e o álbum foi o Un verano sin ti de Bad Bunny.

A categoria dos podcasts também tem o seu top, sendo o primeiro lugar ocupado pelo The Joe Rogan Experience. Recorde-se que este foi alvo de grande controvérsia, no início do ano, devido às declarações de Joe Rogan e à divulgação de informações falsas sobre a COVID-19.

Caso seja utilizador do Spotify, aceda à aplicação e conheça o seu flashback, bem como os sucessos deste ano de 2022.

