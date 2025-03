Diretor-executivo da Netflix não entende por que razão a Apple TV+ existe

Apesar de a Netflix ter aberto a porta do streaming de vídeo, já existem vários serviços de entre os quais os utilizadores podem escolher, com catálogos extensos e variados. Um deles é a Apple TV+, que o diretor-executivo da primeira admite não compreender.

Dentro de dias, Ted Sarandos fará a sua estreia como ator, interpretando-se a si mesmo, num episódio da série da Apple TV+ "The Studio", uma resposta de Seth Rogen a "Entourage".

Conforme se sabe, na sua grande cena, Ted Sarandos está a assistir aos Globos de Ouro, quando se depara com o movie chief caloiro de Rogen, atormentado por desafios - entre eles, acompanhar a Netflix.

Por ocasião da sua estreia enquanto ator, num original conduzido por uma plataforma de streaming concorrente, Ted Sarandos deu uma entrevista à Variety.

Durante a conversa, de entre outras coisas, o diretor-executivo da Netflix revelou não compreender o propósito da Apple TV+.

Não entendo isso além de uma estratégia de marketing, mas eles são pessoas muito inteligentes. Talvez eles vejam algo que nós não vemos.

De facto, ao contrário da Netflix, cujo principal modelo de negócio são as receitas de subscrição e publicidade, as principais fontes de receitas da Apple provêm do hardware e dos serviços.

Por isso, muitos acreditam que o serviço Apple TV+ não foi criado para um forte fluxo de receitas, mas antes para potencializar o ecossistema da empresa de Cupertino, alargando-o ao streaming de vídeo,

Além da Apple TV+, Sarandos revelou, "enquanto observador", não entender a estratégia de conteúdos originais do Prime Video.

Eu não sei quais são os planos deles a longo prazo. Eles têm feito streaming há tanto tempo quanto nós. Eles criam conteúdo original há tanto tempo quanto nós. Os desportos em direto têm sido muito eficazes, embora não saiba se essa é toda a sua estratégia.

Disse Ted Sarandos, afirmando que não vê o serviço da Amazon a competir com a Netflix em matéria de filmes e produções televisivas.