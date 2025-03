As diferenças entre as condições espaciais e terrestres suscitam dúvidas, surgindo curiosidades que podem ser até estranhas para os menos interessados. Por exemplo, o que acontece se disparar uma arma no espaço?

Segundo a BBC Science Focus, é possível disparar uma arma no espaço, pois as armas não necessitam de oxigénio. Na verdade, elas já têm um agente oxidante no cartucho de munições selado que pode inflamar a pólvora.

Além disso, a ausência de gravidade não é, também, um problema, porque a espoleta força o disparo.

Apesar de a falta de gravidade parecer o maior obstáculo, fatores ambientais podem, por sua vez, impedir um disparo no espaço.

Conforme partilhado, temperaturas extremas podem provocar o sobreaquecimento da arma e o seu mau funcionamento.

Por outro lado, se a arma ficar demasiado fria, pode não disparar; as peças metálicas da arma podem perder a sua integridade estrutural, levando ao encravamento.

Sem estes problemas, impõe-se outra questão: o que acontece a uma bala disparada no espaço?

Na Terra, uma bala que não atinge o alvo acaba por ser empurrada para baixo pela gravidade, podendo viajar por largos metros, dependendo do calibre e dos fatores ambientais.

No entanto, como o espaço não tem gravidade nem o seu arrastamento, nada impede a bala de viajar indefinidamente, ou, pelo menos, até entrar em contacto com uma superfície.

Além disso, no solo, a gravidade e os pés assentes ajudam a absorver o recuo que o disparo provoca. Contudo, no espaço, o astronauta seria impelido para trás após disparar, colocando-se em movimento. Nesse caso, seria preciso uma força contrária (como propulsores) ou a parede da nave espacial para pará-lo.

Já foram disparadas armas no espaço?

Aparentemente, os soviéticos testaram armas no espaço: na década de 1970, em plena Guerra Fria, a Rússia receava que os seus satélites pudessem ser alvo de ataques de adversários estrangeiros.

Por isso, em 1975, equipou a sua estação espacial Almaz com um canhão de disparo rápido R-23M e programou um teste de tiro para quando a estação estivesse a desorbitar, após a partida da tripulação.

Segundo consta, a arma disparou um total de 20 projéteis, que arderam na atmosfera.

Apesar de ser a única arma conhecida disparada no espaço, não foi a única arma levada para o espaço. De acordo com um artigo da NBC de 2008, os cosmonautas soviéticos transportavam regularmente armas de fogo nas suas naves espaciais.

A possibilidade de aterrar fora do alcance das forças de salvamento motivou os engenheiros espaciais russos a acrescentarem kits de emergência especiais às suas cápsulas de aterragem. Além de armas de fogo, os kits continham, entre outras coisas, rações alimentares, garrafas de água e vestuário quente.