Tenet de Christopher Nolan vai estrear no “pior serviço de streaming”

Há uns meses, Christopher Nolan, diretor e produtor de cinema, disse que a HBO Max é o “pior serviço de streaming”. Agora, uma das suas produções, o filme Tenet, tem estreia marcada para o dia 1 de maio… na HBO Max.

Após ter visto a sua estreia adiada várias vezes, a obra-prima chegou a Portugal em agosto do ano passado, pela NOS Lusomundo Audiovisuais.

Christopher Nolan lançou Tenet no verão passado

Se é fá de cinema, o nome Christopher Nolan não lhe deve ser estranho. O diretor e produtor não possui um exorbitante catálogo de produções em quantidade, mas possui-lo-á em rentabilidade (e, discutivelmente, em qualidade). Afinal, é um dos diretores mais bem-sucedidos de Hollywood.

O seu mais recente trabalho foi dado a conhecer no verão do ano passado e, como acontecera com outros trabalhos anteriores, Tenet não deixou os telespectadores indiferentes.

Além de ter rendido cerca de 360 milhões de dólares, desde o lançamento, está indicado para dois Óscares: Melhor Realização em Efeitos Visuais e Melhor Realização em Design de Produção.

Nolan não quer que o seu trabalho esteja disponível na HBO

O filme Tenet, uma produção da Warner Bros, estava programado para ser lançado nos cinemas em julho do ano passado. Contudo, devido à pandemia, viu a sua data adiada várias vezes, tendo chegado em agosto a países como Portugal, Japão, França e Canadá, e em setembro aos Estados Unidos.

Depois dos cinemas, a produtora decidiu lançar Tenet na plataforma de streaming HBO Max, estando a estreia programada para o dia 1 de maio.

Uma vez que Christopher Nolan defende a visualização de filmes nos grandes ecrãs do cinema, não demorou a criticar a decisão da Warner Bros.

Alguns dos maiores cineastas da nossa indústria e estrelas de cinema mais importantes foram para a cama na noite antes a pensar que estavam a trabalhar para o maior estúdio de cinema e acordaram para descobrir que estavam a trabalhar para o pior serviço de streaming.

Disse Nolan.

Aparentemente, a Warner Bros não comunicou esta decisão aos cineastas e atores, tendo sido apanhados desprevenidos.