Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para março

Estamos há quase dois meses num novo confinamento que nos mantém mais pelas nossas casas. Mas, com o sol a querer entrar em força nas janelas, é difícil ceder à tentação. No entanto tem mesmo que ser com vista a um objetivo maior. Felizmente, temos a Netflix que ajuda bastante!

Assim, hoje deixamos então as estreias de filmes e séries na Netflix para este novo mês de março que se inicia hoje.

A vantagem da Netflix é que tem sempre conteúdos novos e interessantes, notificando o utilizador das novidades. E, através dos filmes e séries que o utilizador já viu, ou que estão na sua lista de favoritos, a plataforma destaca outros que podem também ser do seu interesse

Para este mês de março há muitas novidades, por isso deixamos aqui as estreias a não perder.

Dia 1 – Jogada Inocente

Quando um pai descobre que o seu filho de 7 anos de idade é um génio de xadrez, decide então contratar um mestre de xadrez implacável para treinar o filho para as competições.

Este filme tem estreia marcada na Netflix no dia 1 de março.

Dia 1 – Notorious B.I.G.

Este documentário, que conta com imagens raras e entrevistas profundas, celebra a vida de The Notorious B.I.G. no percurso que o levou de desonesto a rei do rap.

O filme original Netflix vai estrear neste dia 1 de março.

Dia 1 – The Bold Type

Numa revista feminina em Nova Iorque, três jovens mulheres conciliam as suas carreiras com o romance, a amizade e a vida na grande cidade, enquanto descobrem a sua voz.

Esta série conta com quatro temporadas e pode então começar a vê-la a partir do dia 1 deste mês.

Dia 3 – MOXIE

Inspirada pelo passado rebelde da mãe, e por uma confiante nova amiga, uma tímida adolescente de 16 anos publica uma ‘zine’ a denunciar o sexismo na sua escola.

MOXIE é um filme Netflix com estreia no dia 3 de março.

Dia 4 – Pacific Rim: The Black

Quando a Austrália é arrasada por Kaiju, dois irmãos pilotam um Jaeger e partem em busca dos pais, encontrando então criaturas novas, personagens reles e alguns aliados.

A Netflix aponta o dia 4 de março para a estreia da primeira temporada desta série original.

Dia 10 – Dealer

Nesta série crua ao estilo “diário filmado”, a tensão sobe de tom quando dois cineastas se infiltram numa zona dominada por gangues para gravar o videoclipe de um rapper.

Dealer é uma série Netflix que vai estrear no dia 10 de março.

Dia 10 – Marriage or Mortgage

Uma organizadora de casamentos e uma agente imobiliária competem pelos corações e orçamentos de casais prestes a dar o nó. Escolherão então um casamento ou uma casa de sonho?

A primeira temporada desta série Netflix estreia dia 10 deste mês.

Dia 12 – Dia do Sim

Uma mãe e um pai que costumam dizer ‘não’ decidem, mas com algumas regras, concordar com os pedidos loucos dos seus filhos, num dia cheio de diversão e aventuras.

Dia do Sim é um filme Netflix que pode ver no dia 12 de março.

Dia 12 – Love Alarm T2

Num mundo em que uma aplicação avisa as pessoas quando se cruzam com alguém que gosta delas, Kim Jojo vive então o amor jovem enquanto lida com adversidades pessoais.

A segunda temporada desta série original Netflix estreia já no dia 12 de março.

Dia 12 – The One

Uma investigadora genética inicia uma espiral de amor e mentiras quando ajuda a descobrir uma forma de encontrar o par ideal e, por conseguinte, cria um inovador serviço de namoros.

The One é uma série Netflix que vai então estrear no dia 12 de março.

Dia 19 – Sky Rojo

Numa fuga do chulo e dos seus comparsas, três mulheres embarcam numa viagem louca em busca da liberdade.

Esta é uma série Netflix criada pelos responsáveis de “La Casa de Papel” e estreia dia 19 deste mês.

Dia 26 – O Bando

Em Londres Vitoriana, um grupo de jovens problemáticos investiga crimes sobrenaturais para o Dr. Watson e o seu misterioso parceiro, Sherlock Holmes.

A primeira temporada desta série Netflix vai estrear no dia 26 de março.

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?