Burla em nome da PSP: “Notificação” é colocada no para-brisas do carro…

Tinha uma notificação estranha da PSP no carro para pagar? É melhor validar antes de fazer qualquer tipo de coisa. Mesmo estando em estado de pandemia as burlas não acontecem só online. As histórias são muitas e os esquemas são variados. Desde a história da venda de testes para a COVID-19, como a oferta/inscrição para a vacina… tudo serve de mote para se tentar enganar alguém.

Agora tem aparecido com mais frequência uma novamente uma burla! No para-brisas é colocada uma notificação falsa em nome da PSP.

Notificação em nome da PSP tem referência multibanco e o valor…

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou recentemente para a circulação de um notificação FALSA em nome da própria autoridade.

No documento que circula aparecem dados de uma referência multibanco e o valor para pagar “que devem ser ignorados”.

A PSP refere que se trata de uma tentativa fraudulenta, pelo que as instruções expressas neste tipo de aviso para pagamento devem ser ignoradas. Se vir alguém a distribuir este documento ou o receber, a PSP pede que sejam avisados na esquadra mais próxima.