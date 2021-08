Disney Plus ultrapassa 116 milhões de assinantes em menos de dois anos

As plataformas de streaming são cada vez mais um recurso usado pelos utilizadores como alternativa aos meios mais tradicionais. Há uma crescente oferta neste sentido e o mercado já começa a ficar recheado de soluções para quem pretende ter vários conteúdos num só local.

O serviço Disney Plus é um dos mais populares, mas que apenas surgiu a 12 de novembro de 2019, tendo chegado ao nosso país em setembro de 2020. No entanto, ainda nem dois anos se passaram desde a sua chegada e esta plataforma de streaming já conseguiu ultrapassar os 116 milhões de assinantes.

Disney Plus ultrapassa 116 milhões de assinaturas

Ainda só tem 1 ano e 9 meses de existência, mas o Disney Plus já conquistou miúdos e graúdos, conseguindo somar um montante bastante significativo de assinaturas.

De acordo com as recentes informações a plataforma já conseguiu ultrapassar os 116 milhões de assinantes em todo o mundo. Em novembro de 2020, a plataforma de streaming contava com 73 milhões de assinantes e em apenas 9 meses cresceu mais 43 milhões.

Estes dados referem-se à data de 3 de julho de 2021, e confirmam os bons resultados obtidos pela Disney Plus. Estes resultados superaram mesmo as estimativas dos analistas, os quais previam que o número de assinantes atingisse os 112,8 milhões nesta altura.

Para além do Disney Plus, a empresa detém também outros serviços como o Hulu e o ESPN Plus. E, segundo os dados, o Hulu cresceu 21% para 42,8 milhões de assinantes, enquanto que o ESPN Plus aumentou 75% para 14,9 milhões de assinaturas.

Neste sentido, todos os serviços da Disney totalizam 173,3 milhões de assinantes neste período, um valor significativamente superior aos 101,5 milhões apresentados no mesmo período do ano passado. Para além disso, esta quantidade de assinaturas da Disney não fica muito longe dos 209,2 milhões de assinantes da Netflix, que, mesmo assim, ainda lidera a tabela das plataformas de streaming.

