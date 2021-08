Xiaomi volta a inspirar-se na Apple: MIUI poderá ter widgets semelhantes aos do iOS

O esquema de widgets é algo muito associado ao Android desde os seus primórdios e que a Apple levou recentemente para o seu iOS. No entanto, as diferenças visuais e de utilização são notórias. A Xiaomi, por sua vez, iniciou a sua caminhada inspirada no sucesso da Apple e hoje, essa inspiração, está a render-lhe um lugar no pódio entre as empresas que mais smartphones vende no mundo.

A MIUI há muito que se afastou da inspiração no iOS, mas em breve poderemos voltar a ver por lá alguns ares...

A Xiaomi anunciou no seu último grande evento a nova versão da sua interface de utilizador a MIUI 12.5 Enhanced Edition. Essencialmente, a empresa quis trazer algumas otimizações necessárias ao sistema, sem terem sido anunciada novidades em termos de funcionalidades.

No entanto, há um novo recurso que parece surgir de uma inspiração no iOS da Apple. As versões da MIUI que trazem este novo recurso estão ainda disponíveis apenas para o mercado chinês e para a versão beta da MIUI baseada em Android 11. Assim, além de vir disponível na MIUI 12.5 Enhanced Edition, também pode ser testado por utilizadores da MIUI 12.5 beta normal.

Segundo é reportado, a nova versão da MIUI tem então disponível um novo layout para os widgets, muito semelhante à oferta da Apple para o seu iOS. Recorde-se, no entanto, que esta renovação de widgets está a ser também acompanhada pela Google no seu Android 12.

Assim, é possível criar Widgets com tamanhos de 2×2, 4×2, 4×4 e 2×3 no ecrã, com aplicações e recursos dentro, e ainda criou novos widgets para tirar partido deste novo recurso.

Do que é avançado, o recurso estará em testes de 17 de agosto a 20 de outubro, na versão chinesa, pelo que não deverá chegar tão depressa ao mercado internacional.