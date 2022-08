Cinzas da atriz de Star Trek Nichelle Nichols vão ser enviadas para o espaço

A Lieutenant Nyota Uhura de Star Trek faleceu no passado mês de julho, mas a sua aventura pelo espaço não terminou aquando da série. Afinal, as cinzas da atriz serão enviadas para órbita, juntamente com os restos mortais de outros entusiastas.

O evento foi apelidado de “memorial eterno”.

Nichelle Nichols, a atriz que dava vida a Lieutenant Nyota Uhura na série televisiva Star Trek, morreu em julho deste ano, com 89 anos, impulsionando uma enchente de homenagens à sua memória. Além da renomada série dos anos 60, a atriz adotou um importante papel na defesa dos Direitos Civis, quebrando estereótipos que estavam, na altura, altamente vincados, e trabalhou como recrutadora da NASA, levando mulheres e minorias a integrar a agência.

O seu nome volta a surgir agora, uma vez que as suas cinzas farão parte de um voo espacial. Estas serão levadas em conjunto com outras 200 cápsulas, que seguirão com restos mortais e ADN de entusiastas do espaço que decidiram ver-se, para sempre, além da Terra. Seguirão também os restos da esposa de Roddenberry, Majel Barrett-Roddenberry, que interpretou a enfermeira Christine Chapel na série, e o famoso artista de efeitos visuais de ficção científica Douglas Trumbull.

Para o filho de Nichelle Nichols, este voo representa “um maravilhoso memorial para ela, um memorial eterno”. Além da atriz, já outros envolvidos na série Star Trek viram os seus restos mortais enviados para o espaço, como James Doohan, que interpretou o engenheiro-chefe do espetáculo Scotty, e o criador do Star Trek, Gene Roddenberry.

O lançamento organizado pela empresa Celestis Inc, sediada no Texas, ainda não tem data definida.

Leia também: