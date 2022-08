Série Resident Evil da Netflix está a ser um fracasso e é cancelada

O que poderia ser mais uma série promissora, está a revelar-se um verdadeiro fracasso. A Netflix estreou a 14 de julho a série Resident Evil inspirada no jogo com o mesmo nome e já na altura os fãs mostraram-se bastante reticentes quanto ao sucesso da produção.

A série já foi cancelada.

A série conta uma história que se passa em duas linhas de tempo. A primeira delas envolve as irmãs de 14 anos Jade e Billie Wesker que se estão a mudar para New Raccoon City. Elas percebem que o seu pai pode estar a esconder segredos obscuros que podem destruir o mundo.

A segunda linha do tempo ocorre mais de uma década no futuro, onde apenas 15 milhões de humanos permanecem, com mais de 6 mil milhões de animais e pessoas infetadas com o T-vírus. Jade, agora com trinta anos, luta para sobreviver neste mundo, enquanto os segredos do seu passado — sobre a irmã, o pai e ela própria — a continuam a atormentar.

A série tem no elenco nomes como Lance Reddick (Albert Wesker), Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti e Turlough Convery.

A verdade é que as adaptações de Resident Evil para o cinema nunca foram muito bem recebidas pela crítica e tal como já era quase esperado, também esta série se revelou um fracasso.

Resident Evil estreou a 14 de julho na Netflix e conta atualmente com uma nota de 3,9 estrelas em 10, avaliada por mais de 37 mil espectadores no IMDb. Além disso, a popularidade da série, que a chegou a colocar no top das 10 mais assistidas na plataforma de streaming, na semana de estreia, também tem vindo a decrescer e "ainda agora" estreou.

Segundo avança o Deadline, a série, fruto do insucesso, foi cancelada e não haverá segunda temporada. Os criadores não receberam proposta para avançar com mais nenhum episódio da série.

De recordar que na plataforma existem mais alguns conteúdos criados a partir do jogo, nenhum deles também com particular sucesso. Residente Evil: Capítulo Final conta com nota de 5,5/10 no IMDb, e a série Resident Evil: Infinity Darkness com nota de 5,7/10.