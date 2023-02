Amazon Prime Video: Quer testar os 30 dias grátis? 10 séries a não perder

Muitos subscritores da Netflix estão a abandonar a plataforma devido às novas medidas que pretendem condicionar a partilha de contas. Os serviços concorrentes existem e têm catálogos muito interessantes para explorar. Se está à procura de um novo serviço para subscrever, eis 10 séries disponíveis no Amazon Prime Video. O serviço oferece 30 dias gratuitos.

The Rig

The Rig é um dos mais recentes lançamentos na plataforma de streaming da Amazon que conta com 6 episódios. Tem como ator principal Iain Glen que se destacou na série A Guerra dos Tronos, e que interpreta agora o papel de um trabalhado de uma plataforma de petróleo.

Ele e a sua equipa vão ter que lutar pela sobrevivência após um nevoeiro misterioso cortar todas as comunicações com a costa e deixá-la sozinha no Mar do Norte.

The Grand Tour

The Grand Tour com quatro incríveis temporadas, mais um episódio de hora e meia lançado em setembro do ano passado, em 4K, disponíveis na Amazon Prime. Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May estão juntos para lhe mostrar o incrível universo do mundo automóvel.

Tales from the Loop

Inspirado pelas maravilhosas pinturas de Simon Stålenhag, Tales from the Loop explora as aventuras alucinantes das pessoas que vivem acima do Loop. Loop é uma máquina construída para desvendar e explorar os mistérios do universo e, assim, tornar possíveis coisas anteriormente relegadas à ficção científica.

A série foi lançada em 2020 e conta com 8 episódios.

A Hora do Diabo

A Hora do Diabo foi lançada em 2022 e tem 6 episódios, sendo uma história de drama e terror, com Jessica Raine, Peter Capaldi e Nikesh Patel nos principais papeis.

Para despertar a sua curiosidade, nesta série, uma mulher que acorda todas as noites exatamente às 3h33, no meio da chamada hora do diabo, entre 3h e 4h.

Fleabag

Fleabag é uma série de comédia trágica original da Amazon Prime, que se centra na história de uma mulher londrina, com sentimentos muito confusos. Cheia de tristeza, irritada com o mundo, mas com um apetite sexual voraz.

No IMDb conta com uma pontuação de 8,7/10 e tem disponíveis duas temporadas. De notar que a primeira temporada da série já data de 2016, ainda assim é um dos grandes sucessos da plataforma.

The Boys

The Boys é outro dos grandes sucessos do Amazon Prime Video que retrata uma visão irreverente do que acontece quando super-heróis, tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados quanto deuses, abusam dos seus super-poderes em vez de usá-los para o bem.

A série conta já com 3 temporadas e a 4.ª deve chegar em breve.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

A história de O Senhor do Anéis tem também agora espaço no mundo das séries pela mão do Prime Video. O drama é o mesmo, mas na série surgem novas personagens ao lado das antigas.

A primeira temporada de The Lord of the Rings: The Rings of Power tem 8 longos episódios de mais de 1 hora que foram lançados a 6 de outubro de 2022.

The Expanse

Para quem quer passar mais tempo em frente à TV a assistir uma série de seguida, The Expanse poderá ser a escolha ideal. São quatro temporadas de uma série disponível no serviço Prime que se passa entre a Terra e o Espaço, onde as tensões políticas se fazem sentir de forma intensa.

São já 6 temporadas disponíveis desde 2015, com uma pontuação no IMDb de 8,5 estrelas em 10.

Bosch

Bosch tem já 7 temporadas disponíveis no Amazon Prime Video, sendo também um dos "clássicos" da plataforma.

Esta série é baseada nos romances policiais de Michael Connelly e gira em torno de um detetive de homicídios da polícia de Los Angeles, Harry Bosch.

The Underground Railroad

The Underground Railroad é uma mini série de 10 episódios que conta a história de uma jovem chamada Cora que faz uma descoberta incrível durante a sua tentativa de se libertar da escravidão no sul profundo dos Estados Unidos.

É baseada no romance vencedor do Prémio Pulitzer de Colson Whitehead.