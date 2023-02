E Porque Hoje é Sexta

Um voluntarioso rapaz alista-se na tropa e passado o tempo da recruta inscreve-se nos paraquedistas. Após as primeiras lições de como saltar, são feitas no solo, eis que o valente soldado embarca pela primeira vez num avião juntamente com uma dezena de colegas para o primeiro salto da sua vida…

No dia seguinte telefonou para casa dos pais:

– Então, meu querido filho, saltaste? – Perguntava o pai.

– Espere, eu vou contar como foi. Quando chegámos à altura escolhida, abriu-se a porta e o sargento chamou-nos para o salto. Mais ou menos assustados, com uma pequena ‘ajuda’ do sargento, os meus colegas lá foram saltando todos até chegar a minha vez.

– E tu saltaste?

– Espere. Já lá chegamos. Eu disse ao sargento que não saltava porque tinha medo. Ele disse que eu saltava nem que tivesse que me dar um pontapé!

– E tu saltaste?

– Já lá vamos… Eu agarrei-me a tudo o que pude e o sargento chamou o copiloto, um tipo com 1.90m, 120 kg de peso e eu ainda me agarrei com mais força.

– E tu saltaste? – Pergunta novamente o pai já impaciente…

– Eu estava amarelo de medo e então o copiloto baixou o fecho do fato, mostrou-me uma pix… de 30 cm que mais parecia um extintor e disse-me que ou eu saltava ou me enfiava aquilo pelo c… acima!

– Então, tu saltaste… claro!

– Bom, ao princípio saltei um bocadinho…