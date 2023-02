Gravadoras laser e impressoras 3D: sugestões para os seus projetos DIY

As impressoras 3D e máquinas de gravação e corte a laser são máquinas ideais para alguns ambientes profissionais e também para muitos projetos domésticos. Existem soluções que se adaptam às mais diversas exigências e os preços variam também muito consoante o resultado final. Veja estas opções para os seus projetos DIY.

Máquina de gravação e corte a laser SCULPFUN S10

O modelo Sculpfun S10 consegue uma potência de díodo a laser de até 10W. O comprimento de onda do laser é de 450±5 nm, com uma precisão é de 0,01 mm.

Neste caso, o foco a laser é de 0,08 mm, o que permite contornos de elevada precisão. A espessura mínima da gravação é de 0,08 mm e o corte pode ir até aos 20 mm em madeira e 15 mm em acrílico.

Também em termos de compatibilidade de impressão, é compatível com a generalidade dos softwares para impressão a laser já mencionados.

A máquina de gravação e corte a laser SCULPFUN S10 está disponível por 374,39€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto TCS10SC. O envio é gratuito e com entrega rápida, feito a partir de armazém europeu.

SCULPFUN S10

Caixa de exaustão SCULPFUN

Um dos problemas das máquinas de gravação e corte a laser é o cheiro a queimado que fica no espaço onde são usadas. Esta caixa serve como exaustor. É um produto indicado para os produtos da SCULPFUN, mas dependendo das dimensões poderá ser utilizada com máquinas de outras marcas.

A caixa de exaustão mede 720 x 720 x 360mm e o ventilador faz 10000 rotações por minuto com diferentes velocidades. A montagem é bastante simples como se pode ver no seguinte vídeo. De notar que o acrílico utilizado protege dos raios laser emitidos durante a utilização.

A caixa de exaustão SCULPFUN está disponível em promoção, por apenas 95,99€ (IVA incluído). O envio é gratuito e feito a partir da Europa.

Caixa de exaustão SCULPFUN

Impressora 3D Artillery Hornet

A impressora 3D Artillery Hornet tem um design comum, com três eixos e uma área de impressão de 220 x 220 x 250 mm, uma área bastante razoável tendo em conta o preço. Imprime com filamento PLA, TPU, PETG, entre outros mais comuns, e a plataforma é em vidro temperado. A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,32 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Inclui um ecrã tátil para controlo das ações de impressão. Além disso, no caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou.

A velocidade de impressão pode ser ajustada entre 60 a 100 mm/s, o que irá garantir assim um resultado de impressão ajustado a tal configuração, ainda que não seja uma variação muito grande. Adicionalmente, inclui um sensor que deteta quebras no filamento, parando automaticamente a impressão e dando a possibilidade de substituir o filamento e retomar a impressão sem que nada se perca.

A impressora 3D Artillery Hornet está disponível por apenas 139,99€ (IVA incluído), também com portes gratuitos e envio feito a partir de armazém eurpeu.

Artillery Hornet