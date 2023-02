Holandesa ASML acusa funcionário da China de roubar informações estratégicas

Para além dos Estados Unidos, também o Japão e os Países Baixos começaram a meter algum travão à China na aquisição de chips e as máquinas necessárias para o seu fabrico. E de acordo com as mais recentes informações, agora a gigante holandesa ASML acusa um dos seus antigos funcionários da China de ter roubado informações estratégicas da empresa.

ASML acusa ex-funcionário da China de espionagem e roubo de informações

Segundo as mais recentes informações, a empresa holandesa ASML, popular por produzir máquinas EUV (Ultra Violeta Extrema) para a produção de chips em litografias mais avançadas e modernas, revelou que um dos seus ex-funcionários das instalações da China está a ser investigado por supostamente ter roubado dados importantes e estratégicos relacionados com a sua tecnologia.

Nesse âmbito, a empresa notificou as autoridades dos Estados Unidos da América e dos Países Baixos sobre o sucedido. Isto porque estas acusações trazem algumas preocupações relativamente à segurança cibernética e espionagem entre os EUA e a China, sobretudo depois do suposto balão chinês espião que sobrevoou os céus norte-americanos, tendo acabado por ser abatido.

De acordo com os detalhes, a ASML acusa o ex-funcionário de ter roubado informações confidenciais sobre tecnologia ao longo dos últimos dois meses. As informações indicam que a descoberta foi feita através de uma auditoria interna, na qual foram levantadas suspeitas de que haveria uma possível violação de informações e um potencial acesso aos controlos de exportação, o que deixou a empresa vulnerável.

Estas informações vêm no seguimento da notícia que o Japão e os Países Baixos se uniram aos EUA nas restrições à China, com o objetivo de limitar a capacidade do país asiático em fabricar e produzir os seus próprios componentes, nomeadamente semicondutores. Para além disso, o Japão vai restringir a exportação de máquinas de fabrico de chips para a China.