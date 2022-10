Xiaomi quer entrar no top 5 de marcas de carros elétricos… com smartphones conseguiu

A Xiaomi é uma empresa relativamente recente. Foi criada em 2010 e entrou para o segmento dos smartphones como uma solução de qualidade a preços mais baixos. Em menos de 10 anos, ultrapassou e fez desaparecer marcas do segmento como a Sony, LG, Motorola ou Nokia, chegando mesmo a alcançar, em alguns períodos, o primeiro lugar em vendas de smartphones, à frente da Apple e da Samsung.

Depois de conquistar o mercado dos smartphones, Lei Jun, CEO e fundador da empresa, já afirmou que estava agora focado no setor automóvel, onde também quer chegar ao top 5 para, assim, poder considerar o investimento neste setor um sucesso.

Xiaomi quer entrar no top 5 de marcas de carros elétricos

A Tesla ontem, ao apresentar o seu relatório de contas trimestral, pela voz de Elon Musk, disse acreditar que, em breve, a empresa vai valer mais (muito mais) do que a Apple. Aliás, foi ainda mais longe ao afirmar que seria mais valiosa que a Apple e a Sauid Aramco juntas.

Depois destas declarações, o CEO da Xiaomi veio a público falar também das suas previsões para o setor automóvel. Lei Jun quer que a Xiaomi se junte às maiores fabricantes automóveis do mundo e venda 10 milhões de carros elétricos por ano, para alcançar o top 5.

Segundo ele, as 5 maiores marcas do mundo terão mais de 80% de participação de mercado e, para a Xiaomi ter sucesso, precisa de estar nesse grupo. Para lá chegar terá então que alcançar os 10 milhões de unidades por ano.

Para Lei Jun hoje um carro elétrico é muito mais do que um "carro". É sim, uma forma de eletrónico de consumo com inteligência, software e experiência do utilizador como parte fundamental.

Há atualmente muitos especialistas que consideram que empresas como a Xiaomi ou a Apple estão muito atrasadas para entrar na corrida dos carros elétricos, ainda mais a Apple que são conhecidas as suas pretensões, mas nunca foram feitas declarações oficiais sobre o seu investimento neste segmento.

Com smartphones conseguiu chegar ao topo

Contudo, se olharmos para o histórico da Xiaomi, percebemos que a empresa está a trilhar um caminho sustentado e que, no passado, já conseguiu atingir aquilo que se julgava inalcançável, que foi um lugar no pódio das maiores fabricantes de smartphones do mundo.

A primeira fábrica para o próximo EV da Xiaomi está já em fase de construção em Yizhuang, na China e terá uma capacidade de produção de 300.000 unidades. A empresa quer atingir a produção em massa até 2024, com 150 mil carros a serem produzidos na primeira fase no próximo ano. Mas a Xiaomi vai precisar de 30 fábricas destas para alcançar meta dos 10 milhões de carros por ano... um processo que não será a curto prazo, mas que também não será impossível.