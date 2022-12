Volkswagen acredita que as vendas de elétricos são prejudicadas pelo preço da energia

Apesar do aparente empenho, as vendas de carros elétricos, na Europa, não estão a correr de “vento em popa”. Na opinião da Volkswagen, os altos preços associados à energia desmotivam os potenciais compradores.

Por sua vez, as vendas na América do Norte estão mais aceleradas do que o esperado.

Durante uma conferência de imprensa, Thomas Schmall, CEO da divisão de componentes da Volkswagen, explicou que as vendas de elétricos na América do Norte estão a ver-se mais aceleradas do que o esperado, ao passo que a procura, na Europa, só deverá recuperar a médio e longo prazo.

Segundo a Volkswagen, os preços elevados associados à energia estão a afetar negativamente a procura de carros elétricos. Apesar de as vendas estarem a aumentar, o ritmo de crescimento abrandou. Felizmente para as fabricantes, este abrandamento é compensado pelo desempenho dos Estados Unidos da América.

Apesar dos números menos favoráveis na Europa, a Volkswagen continua a explorar formas de tornar a mobilidade elétrica mais acessível para os clientes. Nesse sentido, Schmall revelou que o grupo lançará baterias mais acessíveis, em 2026.

Significa baterias mais pequenas, porque as baterias grandes em carros pequenos são caras. Um cliente médio percorre 40 quilómetros por dia, então porque é que precisa de um alcance de 500 quilómetros?

Questionou Schmall.

A par disso, Imelda Labbé, chefe de vendas, marketing e gestão pós-venda no conselho executivo da Volkswagen, disse que “as necessidades dos nossos clientes estão sempre no centro das nossas atenções”, partilhando que “é por isso que ouvimos atentamente e nos concentramos em adaptar a nossa carteira de produtos”.

