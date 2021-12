Via Verde: 50 cêntimos por serviços extra a partir de janeiro

A Via Verde é um sistema de portagem eletrónica utilizado em Portugal. Atualmente permite pagamentos em 18 concessões e subconcessões de autoestradas nacionais, incluindo as antigas SCUTS.

O Pplware já revelou aqui os preços da Via Verde para 2022! No próximo ano, o serviço vai "dividir-se" em duas modalidades.

Com a chegada do novo ano, é normal o aumento de preços em alguns serviços. Ao nível da via verde os preços já são conhecidos e entram em vigor a 5 de janeiro de 2022. De acordo com a tabela disponibilizada, há alguns preços que aumentam, mas os automobilistas podem usufruir de descontos.

A partir do janeiro a Via Verde estará disponível em dois modelos de serviço: AutoEstrada e Mobilidade.

O serviço AutoEstrada, tal como o nome sugere, será um serviço apenas direcionado para o pagamento de autoestradas. O serviço utoEstrada terá uma mensalidade de 49 cêntimos ou 5,75 euros por ano (valor para o alugar do equipamento).

Relativamente à modalidade Mobilidade, onde se incluem serviços como o pagamento de parques, o estacionamento da EMEL, o carregamento de carros elétricos nas autoestradas ou o pagamento de combustíveis, este custará mais 50 cêntimos, ou seja, terá uma mensalidade de 99 cêntimos. O valor anual é de 11,65 euros.

A Via Verde disponibiliza um serviço online para que os condutores possam consultar toda a informação sobre o serviço. Dentro da área de clientes é possível aceder a um Centro de Mensagens, saber mais sobre o seu serviço (Saldo de Portagens/Pontos), obter movimentos e extratos, entre outras informações.

Pode obter informações sobre a modalidade escolhida e a referência de pagamento associada, necessária para ativar ou alterar o cartão de débito para uso do identificador. Pode ver aqui.

