Via Verde: Conheça já os novos preços para 2022

A Via Verde é um sistema de portagem eletrónica utilizado em Portugal. Atualmente permite pagamentos em 18 concessões e subconcessões de autoestradas nacionais, incluindo as antigas SCUTS.

Recentemente foram publicados os preços da Via Verde para 2022!

Inaugurada em abril de 1991, a Via Verde Portugal tem como missão proporcionar métodos eficientes de cobrança a clientes operadores.

Os clientes operadores podem ser prestadores de serviços de mobilidade, relacionados com o automóvel, entre os quais concessionárias/operadores de autoestradas, parques, gasolineiras, ferries, McDrive ou relacionados com as pessoas, entre os quais os operadores de transportes públicos, táxis, mobilidade partilhada. Depois há os clientes finais.

Via Verde: Novos preços para 2022

Com a chegada do novo ano, é normal o aumento de preços em alguns serviços. Ao nível da via verde os preços já são conhecidos e entram em vigor a 5 de janeiro de 2022. De acordo com a tabela disponibilizada, há alguns preços que aumentam, mas os automobilistas podem usufruir de descontos. Por exemplo, a Via Verde Autoestrada – Pagamento anual tem um valor de 11,65 euros. No entanto, com desconto promocional extrato eletrónico, o valor passa para 5,75 euros.

A Via Verde disponibiliza um serviço online para que os condutores possam consultar toda a informação sobre o serviço. Dentro da área de clientes é possível aceder a um Centro de Mensagens, saber mais sobre o seu serviço (Saldo de Portagens/Pontos), obter movimentos e extratos, entre outras informações. Pode obter informações sobre a modalidade escolhida e a referência de pagamento associada, necessária para ativar ou alterar o cartão de débito para uso do identificador. Pode ver aqui.

Uma dica que deixamos é entrarem na página do serviço e verificarem quantos pontos têm. Os pontos valem vouchers de turismo e lazer. Tem ainda descontos nas áreas de serviço e na sua viatura: inspeção, manutenção, seguros e mais.

Tabela Preços 2022