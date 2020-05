Verge TS é um motociclo elétrico do presente com inspirações na ficção científica

Nesta altura de “soft reset” do mundo, era importante olhar para o passado e equacionar se não devemos avançar para o futuro de forma mais célere. Sim, estamos a falar dos veículos elétricos, estamos a falar de cenários mais amigos do ambiente, mas igualmente mais desafiantes do ponto de vista tecnológico. A Verge TS é um motociclo com motor elétrico incorporado na roda traseira.

A empresa finlandesa Verge Motorcycles concluiu a homologação da versão definitiva do Verge TS. Vem aí a revolução nas duas rodas!

Motociclo elétrico que tem um motor na roda traseira

A empresa finlandesa Verge Motorcycles mostrou o design de produção da Verge TS. Esta é uma motocicleta elétrica inovadora com o motor integrado na roda traseira e sem um cubo que elimina a habitual tração por correia. Conforme foi veiculado pela marca, a produção em série do modelo terá início na Finlândia e o seu preço para o mercado europeu será de 24.990 euros (sem IVA).

Portanto, se está convencido, então saiba que já pode reservar o veículo através do seu site, deixando um depósito de 2.000 euros.

Moto elétrica que vai dos 0 aos 100 km/s em 4 segundos

Após ter recebido a homologação da União Europeia, a Verge Motorcycles confirmou igualmente as características técnicas definitivas do seu motociclo elétrico. A moto Verge TS tem um motor elétrico – escondido na jante traseira sem cubo – capaz de desenvolver uma potência de 80 kW (107 CV) e um binário de 1.000 Nm. Assim, com esta arquitetura, a empresa refere que o veículo atinge uma velocidade máxima de 180 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos.

A empresa não revelou a capacidade da bateria. Contudo, esta garante que a Verge TS terá um alcance de aproximadamente 300 quilómetros em cidade e 200 quilómetros na estrada. Para o método de carga elétrica, este veículo utiliza um conector CCS e poderá ser totalmente recarregado em quatro horas. No entanto, recorrendo ao seu sistema de carga rápida o tempo total será de 40 minutos. Segundo a marca, é possível obter 100 km de autonomia a cada 15 minutos de carga.

Máquina totalmente computorizada e com um ecrã central no “depósito”

Conforme podemos ver nas imagens, esta curiosa moto elétrica tem um ecrã de informação que não está localizado no guiador. Este está situado no que num motociclo de combustão seria o depósito de combustível. Aí, um ecrã LCD mostra informações básicas como velocidade, carga da bateria, regeneração ou alcance restante.

Além disso, existe mais software disponível, como, por exemplo, o navegador GPS. A ligação permanente à cloud permite-lhe adicionar novas funções e atualizar o seu software via OTA. Com estas tecnologias disponíveis, o condutor pode remotamente interagir com a moto para monitorizar a carga e configurar vários parâmetros.

