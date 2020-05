2 anos depois, eis o estado de The Waylanders

No longínquo ano de 2018, viemos revelar o início de uma campanha Kickstarter para The Waylanders.

Trata-se de projeto de uma equipa de desenvolvimento sediada em Espanha, os Gato Salvage Studios e que já está bastante avançado.

Conforme referimos no nosso artigo na altura em que revelámos o arranque da campanha Kickstarter, a equipa dos Gato Salvage Studios é composta por alguns profissionais com experiência em projetos do género como, Mike Laidlaw (Dragon Age: Origins, Jade Empire, Mass Effect) Emily Grace Buck (ex-membro da Telltale Games).

Se tivermos em conta os jogos por onde a equipa do Gato passou, então creio que será possível antecipar um jogo bastante robusto. É óbvio que teremos de esperar para ver, mas a fasquia de um jogo desenvolvido por quem participou em Mass Effect ou Dragon Age, só pode estar alta.

Entre a Época Celta e Época Medieval

The Waylanders, que é na sua essência um RPG, apresenta o potencial suficiente para aspirar a ser um marco dentro dos jogos do género.

A história de The Waylanders irá levar o jogador a participar numa aventura repleta de ação e magia por duas épocas diferentes, Época dos Celtas e Época Medieval. Durante uma cerimónia celta algo de errado acontece e, além do nosso personagem adquirir o poder de viajar no tempo, também a terra é invadida por magias obscuras e seres malignos.

O enredo do jogo foi escrito por Story: Emily Grace Buck (argumentista principal), Chris Avellone (escritor) e Mike Laidlaw (consultor).

Por sua vez, o trabalho musical encontra-se ao cargo do compositor Inon Zur (vencedor de um Emmy, e 3 vezes nomeado para os BAFTA).

O fato do jogo decorrer entre duas épocas completamente distintas, é precisamente o ponto-chave do jogo. Isto, pois, tal como referi acima, o nosso personagem ganha o poder de viajar no tempo entre a Época Celta e a Época Medieval.

Esse aspeto traz claramente uma total diferenciação na jogabilidade. Não só pelos aspetos visuais (cidades, roupas) de cada época, mas também pelos fatores sociais (cultura, religião, política) que as diferenciaram, como ainda pelas próprias mecânicas que acrescenta ao jogo.

Cada Época apresentará ao jogador, desafios diferentes, inimigos novos e missões especificas a concluir, mas com uma particularidade interessante.

Party e combates

As partys que o jogador criar não podem viajar com ele entre cada época. Por outras palavras, isso quer dizer que o jogador poderá ter uma equipa de companheiros (Companions) extremamente forte no corpo-a-corpo durante ocupação celta, mas, por outro lado, ter um grupo de aliados na Época Medieval com fortes conhecimentos de magia.

Trata-se de uma dinâmica interessante e que poderá promover, dentro do mesmo jogo, a estratégias e abordagens táticas distintas, consoante a época e a nossa party.

E por falar em táticas, The Waylanders permitirá ao jogador a criação de variadas formações táticas militares para a party do jogador. E, consoante a aquisição de experiência nos combates em pleno jogo, o jogador vai também desbloqueando novas valências e opções táticas.

Outro aspeto extremamente interessante e que irá certamente dar outra dimensão tática ao jogo é a possibilidade de se alternar entre duas perspetivas durante o combate:

Perspetiva na Terceira Pessoa – mais vocacionada para a ação

Perspetiva Isométrica – mais abrangente e estratégica

Personalização

Existem 6 classes básicas (e mais de 30 especializações) à disposição do jogador para escolher e embarcar na aventura. À medida que vamos progredindo no jogo, a experiência adquirida vai possibilitar a evolução das habilidades, uso de armas, equipamento do nosso personagem.

No entanto, também cada uma das suas party (de até 5 elementos) será composta por mercenários com as suas próprias competências. E cada um dos elementos da party também poderá evoluir. (existem mais de 800 evoluções de habilidades a desbloquear).

E por falar nos companheiros de equipa (Companions), a equipa do Gato Salvage referiu que cada um deles será um elemento ativo e com conteúdo. Ou seja, não serão apenas soldados para dar ordens. Terão um passado, ideais e com os quais será possível (e necessário) manter conversas para saber mais sobre eles.

As vozes de The Waylanders

Recentemente foram revelados os nomes dos atores que darão voz aos personagens do jogo. Tratam-se de profissionais que já deram voz a outros jogos como os clássicos Mass Effect, Dragon Age e Star Wars: Knights of the Old Republic II (além de participarem em projetos na TV e no cinema).

Simon Templeman, Ash Sroka, Sara Kestelman, Rosalind Eleazar, Colin Salmon, Lisa Jacobs, Fred Tatasciore e Ralph Ineson, são alguns dos nomes conforme podem ver no trailer disponibilizado recentemente:

Sendo a equipa do Gato Salvage sediada em Espanha, a ação de The Waylanders não poderia deixar de se passar precisamente em locais com fortes influências da zona norte do nosso país vizinho.

Aliás, tanto o norte de Espanha como o norte de Portugal têm grandes influências celtas.

De forma a mostrar um pouco das localizações que influenciaram o mundo do jogo, a Gato Salvage disponibilizou um trailer:

The Waylanders ainda não tem data de lançamento concreta, mas será ainda este ano (para PC). Entretanto, neste verão entrará em Early Access.