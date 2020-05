A Qualcomm, como empresa americana, está também de relações paradas com a Huawei. É certo que a marca chinesa também se dedica à produção de processadores, contudo, são apenas alguns modelos específicos, recorrendo com frequência a outras fabricantes para equipar alguns dos seus smartphones.

Sem a possibilidade de recorrer à Qualcomm, a Samsung e a MediaTek são duas das mais completas soluções. Agora, para equipar o seu futuro smartphone de gama média 5G deverá recorrer à MediaTek e ao seu novo processador Dimensity 800.

A Huawei, apesar de fabricante de processadores para equipar alguns dos seus smartphones, recorre também a outras fabricantes. Atualmente, com o corte de relações estreitas com empresas norte-americanas, tem como fornecedores de processadores a Samsung e a MediaTek.

Huawei Enjoy 20 Plus deverá chegar MediaTek Dimensity 800

O recurso à MediaTek não é, assim, propriamente uma novidade na marca, no entanto, ainda nenhum é da Era 5G. Mas esta realidade pode mudar em breve. O próximo smartphone da linha Enjoy, segundo informação recente, poderá vir equipado com o processador MediaTek Dimensity 800.

O MediaTek Dimensity 800 é um processador que apresenta um desempenho ligeiramente superior ao Snapdragon 730G, mas inferior ao Kirin 820 5G da Huawei. É indicado então para equipar smartphones de gama média já preparados para a nova era do 5G.

Pelo que se pode ver da imagem partilhada da rede social chinesa Weibo, o Dimensity 800 está associado ao modelo Huawei Enjoy 20 Plus. Mas são vislumbradas outras especificações.

Outras especificações

Em concreto, o ecrã LCD terá uma resolução de 2400 x 1080 píxeis com uma taxa de atualização de 60Hz, no entanto, não há indicação do tamanho do ecrã. A título de referência o Enjoy 10 Plus tem um ecrã de 6,59 polegadas.

Existem dois modelos descritos. Um deles de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, com um preço associado de 1988 Yuan, o que corresponde a cerca de 256 €, à taxa de conversão atual. O outro modelo é de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, por 2199 Yuan, cerca de 283 €.

Há ainda a indicação das câmaras na traseira e na frente. Na traseira haverá uma câmara quadrupla com 48 MP (Sony IMX586), 8 MP (ultra grande angular), e mais dois sensores de 2 MP cada. Na frente, a câmara de selfies será de 16 MP com um sensor Sony IMX471.

A bateria é de 4200 mAh com carregamento rápido associado de 22,5 W e terá USB Tipo-C. Há ainda a indicação de que suporta cartão de memória.

Não há, no entanto, informações relativas à data de lançamento deste modelo. Uma vez mais, como referência, o Enjoy 10 Plus, foi lançado em setembro de 2019, pelo que se poderá esperar que este novo modelo venha a ser conhecido em setembro deste ano.