Filmes e Séries Netflix acabados de estrear que não pode perder

Passar os dias em frente à TV a ver e explorar novas séries e filmes é o melhor programa para tempos de confinamento. Para o ajudar a fazer as suas escolhas, estes são alguns filmes e séries Netflix acabados de estrear.

Prepare as pipocas e instale-se no sofá para assistir a estas novidades!

Séries Netflix

Supermães – 4ª Temporada

Supermães é uma série Netflix de sucesso que retrata o lado real de se ser mãe com todos os desafios, alegrias e desespero que isso acarreta. Nesta quarta temporada a licença de maternidade chegou ao fim e está na hora destas quatro mães voltarem ao trabalho. Mas gerir filhos, patrões e relacionamentos não é tarefa fácil.

The Eddy – 1ª Temporada

O dono de um clube de jazz em Paris vê-se envolvido com criminosos perigosos enquanto tenta proteger o seu negócio, a sua banda e a sua filha adolescente.

Esta série Netflix conta assim com 8 episódios bastante emotivos.

Dead to Me – 2ª Temporada

Dead to Me apresenta-se como uma comédia dramática, onde uma viúva temperamental procura desesperadamente o condutor que atropelou o seu marido. Mas neste processo trava amizade com uma otimista excêntrica que acaba por não ser bem o que parece.

As duas temporadas contam com 10 episódios cada.

Filmes Netflix

Mentiras Perigosas

Uma mulher vê-se envolvida numa rede de mentiras e de crime depois de perceber, com surpresa, que é a herdeira do homem idoso de quem era cuidadora. Para sobreviver, ela terá de questionar as motivações de todos aqueles que a rodeiam, incluindo das pessoas que ama.

Becoming: A Minha História

Becoming: A Minha História é um olhar íntimo sobre a vida da antiga primeira-dama Michelle Obama durante um momento de grande mudança, não só a nível pessoal, mas também para o país que ela e o marido serviram durante oito anos na Casa Branca.

O filme mostra assim um raro vislumbre da sua vida e transporta os espetadores para os bastidores de uma digressão por 34 cidades. Digressão essa que destaca o poder da comunidade que ultrapassa as diferenças e o espírito de ligação que se manifesta quando as histórias são partilhadas de forma honesta.

18 Dádivas

Por fim, 18 Dádivas é um filme italiano que retrata a vida de uma grávida com cancro em fase terminar e que deixa 18 presentes à sua filha, todos com um significado muito especial. A cada novo aniversário terá que abrir um deles até se tornar mulher.