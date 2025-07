Testes ao FSD da Tesla em Madrid trazem problemas graves com a cidade

Ainda que de forma discreta, a Tesla está a realizar testes ao FSD na Europa, nas suas capitais. Estes decorrem bem, mas Elon Musk e a Tesla continuam a enfrentar controvérsia. A mais recente é com a Câmara Municipal de Madrid, sobre o seu mais recente teste de condução autónoma na capital espanhola.

Testes da Tesla em Madrid afinal não correram bem

Elon Musk está constantemente envolvido em polémicas, e a mais recente delas foi com a Câmara Municipal de Madrid. Tudo começou com o que poderia ter sido uma boa notícia. A marca realizou uma série de testes de condução totalmente autónoma na semana passada, com alguma supervisão, nas ruas da capital espanhola.

Após a conclusão destas sessões de testes, a empresa recebeu notícias que acabaram com qualquer satisfação que pudesse ter com os resultados. A agência espanhola alertou que ocorreram irregularidades nas suas operações. Isto porque a empresa de Musk não possuía as licenças necessárias para realizar tal atividade e precisa agora de fornecer as explicações necessárias.

Na passada sexta-feira, Borja Carabante, delegado de Planeamento Urbano, Ambiente e Mobilidade da Câmara Municipal de Madrid, fez soar o alarme nos escritórios da Tesla. Isto porque o FSD não possui as autorizações necessárias para utilização. Este veículo não as possuía, por necessitar de ser emitido pela Agência Geral de Trânsito com um relatório aprovado pela Câmara Municipal de Madrid.

Autorizações para os testes de Elon Musk em falta

O delegado explicou o problema desta situação. Existe um regulamento europeu que estabelece as condições em que este tipo de veículos pode ser autorizado para circulação regular nas cidades. Este teste já foi realizado noutras cidades, mas foi na capital espanhola que Elon Musk encontrou estes problemas.

A Câmara Municipal não foi a única a comentar a situação. A Direção Geral de Trânsito também se pronunciou sobre o assunto. Esta agência contactou a empresa de Elon Musk e solicitou explicações sobre a realização destes testes sem autorização com este veículo na via pública. Ainda não s sabe se a empresa americana responderá a estas alegações e se defenderá das acusações.

O que começou como um desenvolvimento positivo para a Tesla acabou por se tornar um problema para a empresa. A demonstração deste avanço no seu veículo foi concluída com sucesso, mas o método utilizado não era o correto. Elon Musk voltou a ser alvo de outra polémica e desta forma, sabe que, se quiser realizar mais testes nas ruas da capital no futuro, terá de garantir que tem as autorizações necessárias.