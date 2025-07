ChatGPT parece estar a testar uma nova funcionalidade chamada “estudar juntos”

Desde a sua chegada, o ChatGPT tem crescido em funcionalidades, tornando-se mais eficiente e completo para os utilizadores. Entretanto, parece estar a ser testado um novo recurso, de nome "estudar juntos".

Conforme avançado pela imprensa tecnológica, alguns subscritores do ChatGPT têm relatado a presença de uma nova funcionalidade, disponível na sua lista de ferramentas.

De nome "estudar juntos" (em inglês, "study together"), o recurso parece oferecer uma ferramenta mais completa destinada à educação: em vez de fornecer respostas a perguntas, os utilizadores com acesso dizem que o chatbot faz mais perguntas e exige que o humano responda, semelhante ao LearnLM da Google.

Segundo avançado, há utilizadores a questionar se o recurso permitirá que mais do que uma pessoa interaja com o ChatGPT na mesma conversa, sugerindo um modo de grupo do chatbot.

Para já, a OpenAI não anunciou qualquer recurso. No entanto, esta ferramenta poderá ser um apoio ao estudo e à aprendizagem pertinente. Ainda mais, se permitir que várias pessoas participem na mesma conversa.