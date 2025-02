Tesla vai mesmo investir na Nissan? Elon Musk falou e revelou o futuro

A Nissan atravessa momentos menos positivos nos últimos meses. As soluções para manter a marca japonesa a funcionar têm surgido, nem sempre com o resultado esperado, como se viu com a aproximação com a Honda. A mais recente solução parecia passar pela Tesla e com a ajudar de Elon Musk. O homem forte da marca veio agora revelar a posição da marca e esclarecer todas as dúvidas.

Tesla vai mesmo investir na Nissan?

Elon Musk esclareceu os rumores de que a Tesla estava a investir na Nissan. Embora o CEO bilionário não tenha negado abertamente o rumor ou sequer rejeitado a alegada proposta da Nissan, Musk deu a entender a falha inerente do alegado investimento.

Segundo a Fortune, algumas pessoas influentes no Japão prepararam uma proposta para a Tesla, sugerindo um investimento na Nissan. O relatório sugere que a Tesla pode estar interessada em adquirir as fábricas da Nissan nos Estados Unidos, alargando assim a sua lista de ativos.

Numa publicação no X, a apresentar o artigo da Fortune sobre a proposta da Tesla de investir na Nissan, Elon Musk respondeu, comentando: “A fábrica da Tesla É o produto. A linha de produção do Cybercab é diferente de tudo o que existe na indústria automóvel”.

Elon Musk falou e revelou o futuro

Ao longo dos anos, Elon Musk tem enfatizado repetidamente que as fábricas da Tesla são produtos da empresa. O melhor exemplo deste conceito é a Gigafactory Shanghai. A Tesla implementou todas as lições aprendidas na tenda GA4 que construiu para a produção inicial do Model 3 na sua fábrica na China. Nesta, a empresa melhorou o seu modelo de fábrica quando construiu a Gigafactory Berlim.

A Tesla discutiu o seu modelo de linha de produção, denominado processo unboxed, durante a sua apresentação do Investor Day de 2023. Dado o objetivo da Tesla com o processo de fabrico, seria provavelmente mais desafiante para o fabricante de veículos elétricos renovar uma antiga fábrica de automóveis do que construir uma nova fábrica de raiz.

Se a Nissan quiser investir na Tesla, as suas fábricas nos EUA podem não ser a alavancagem necessária nas negociações. Fica assim aberto o problema da Nissan e que nenhuma outra marca parece conseguir resolver, pelo menos no futuro imediato.