Android 16: a Google vai mudar as notificações do Android para sempre

O Android 16 pode estar a ser preparado para ser lançado mais cedo para coincidir com a chegada dos próximos telefones Pixel. Isso não significa que os programadores da Google não tenham tido tempo para criar funcionalidades para o sistema. Na verdade, em muitos aspetos o Android 16 pode ser mais disruptivo que o Android 15, em áreas como as notificações.

Já se sabia que o Android iria aderir à onda das atualizações em tempo real, como já se vê em outros sistemas. A Apple recuperou esta tendência no iOS ao usar estas atualizações na ilha dinâmica e no ecrã de bloqueio. Alguns fabricantes Android criaram versões deste conceito para as suas personalizações.

O Android 16 lançará a sua própria versão das atualizações em tempo real, que chegará como um novo tipo de notificação que as aplicações poderão utilizar se quiserem. Desta forma, será um sistema padronizado que não dependerá da implementação de cada marca. Isto deve significar que será adotado mais rapidamente pelos programadores, embora seja esperado que inicialmente apenas alguns o adoptem.

Como o nome sugere, as 'atualizações em tempo real' são um novo tipo de notificação que pode mudar em tempo real. Isto permite exibir informações dinamicamente, em vez de terem de exibir apenas uma mensagem, como até agora. Estas foram ativadas na Beta 2 e foi verificado como são pela primeira vez.

As novas 'atualizações em tempo real' aparecem como uma 'pílula' ao lado do relógio, no canto superior esquerdo do ecrã. As aplicações podem exibir mensagens ou instruções nesta secção e, quando tocarmos nela, a notificação aparecerá na íntegra e poderemos ler o seu conteúdo.

Além disso, aparecerão 'atualizações em tempo real' quando for aberto o painel de notificações, mas acima das notificações convencionais. Outra diferença importante, e que revela como estas funcionam, é que podem exibir gráficos que se adaptam em tempo real.

Por fim, as 'atualizações em tempo real' são diferentes das notificações normais, ao aparecerem por completo no ecrã de bloqueio, mesmo quando temos o ecrã sempre ativo. Normalmente, as notificações aparecem somente como ícones, mas este novo tipo pode ser apresentado na íntegra no ecrã de bloqueio. Isso permite que não tenha de se desbloquear o smartphone para ver o progresso.