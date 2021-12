Tesla proibirá os seus condutores de jogarem enquanto conduzem

Há uns dias, uma agência federal americana abriu uma investigação sobre o 'Passenger Play' da Tesla, um recurso que permite que os condutores joguem enquanto o carro está em movimento. Agora, a fabricante de Elon Musk decidiu bloquear essa possibilidade.

Com a investigação, a agência federal pretende avaliar o potencial dos jogos em distrair os condutores.

Conforme vimos aqui, a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) abriu uma investigação formal para perceber a perigosidade associada ao recurso 'Passenger Play', que permite que os condutores joguem videojogos enquanto conduzem os seus carros.

De acordo com um documento da agência federal americana, a permissão para jogar enquanto o carro está em movimento poderá afetar a atenção dos jogadores, distraí-los e, consequentemente, aumentar a sinistralidade associada aos veículos da Tesla.

Mais do que isso, a NHTSA recorda que a opção que permite jogar videojogos enquanto o carro está em movimento foi dada em dezembro de 2020. Então, embora pudessem jogar no Tesla antes disso, os jogos só eram acessíveis quando o carro estava parado.

Contudo, de acordo com o The New York Times, no verão passado, a fabricante adicionou novos jogos à lista - Solitaire, Sky Force Reloaded, e The Battle of Polytopia: Moonrise -, permitindo que fossem jogados com o carro em movimento.

Após a abertura de uma avaliação preliminar sobre o 'Passenger Play' da Tesla, a Tesla informou a agência de que está a alterar a operacionalidade desta funcionalidade. Numa nova atualização do software, o 'Passenger Play' será agora bloqueado e inutilizável quando o veículo estiver em movimento. A agência mantém discussões regulares com todas as fabricantes para discutir potenciais preocupações de segurança destes sistemas, incluindo a resposta da Tesla às nossas preocupações sobre esta funcionalidade.

Disse um porta-voz da NHTSA numa declaração.

A investigação da agência americana abrange todos os modelos da Tesla produzidos entre 2017 e 2022, ou seja, cerca de 580.000 veículos elétricos.

Leia também: