A Tesla tem vindo a conseguir uma posição única no mercado. Para além dos seus carros elétricos serem hoje uma referência na indústria, a marca americana tem conseguido também um destaque único em bolsa e nos mercados financeiros.

Com vendas que vinham a bater recordes, esperava-se que o primeiro trimestre de 2020 fosse de quebra. A verdade é que a Tesla conseguiu manter uma toada de vendas elevada neste período e mais uma vez mostrou ao mercado que esta a dominar.

Tesla voltou a ter um trimestre único

Os números referentes aos primeiros 3 meses de 2020 foram agora revelados pela Tesla e mostram que mais uma vez a marca está a dominar o mercado e a crescer nas vendas. Este é um período conturbado e era aceitável que estas vendas fossem reduzidas.

O que se revela agora é precisamente o oposto. A marca apresentou inesperadamente resultados que tornam este trimestre como o maior de qualquer início de um ano. Os analistas esperavam que a Tesla entregasse 77 000 carros, mas os números revelam que este atingiu a barreira dos 88 400.

Vendas e entregas não abrandaram

Com o Model Y já a entrar para estas contas, a distribuição de entregas esteve dividida de forma quase desequilibrada, com os modelos mais baratos a conseguirem dominar as vendas. Ainda assim, estes são elevados e muito significativos no global.

Temos assim uma divisão diferenciada, com o Model S/X a ter 12 200 entregas nos diferentes mercados. Os modelos mais baratos são os mais procurados pelos clientes e isso nota-se também nos números. No que toca aos Model 3/Y, as entregas foram de 76 200 unidades.

Covid-19 e outros problemas foram ultrapassados

Também no campo da produção a Tesla voltou a ter números elevados. No caso dos Model S/X foram atingidas as 15 390 unidades produzidas e nos Model 3/Y este valor atingiu as 87 282 unidades. Importa recordar sobretudo que a Tesla teve e tem várias fábricas fechadas devido à Covid-19.

Estes são novamente números únicos para a Tesla. A marca mostra que mesmo com todos os problemas relacionados com a Covid-19 e as suas fábricas, tem conseguido manter o seu ritmo e satisfazer os clientes.