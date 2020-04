Dica: Saiba se o seu Windows 10 tem um SSD ou um HDD?

Cada computador tem um conjunto específico de componentes que o utilizador deve conhecer. É desta forma que estes se conseguem a funcionar de forma perfeita e igualmente sem qualquer falha. Importa saber com o que contar e isto é simples.

Uma das dúvidas mais vezes colocadas é se um PC tem um HDD ou um SSD. Esta é uma pergunta que tem uma reposta simples e que facilmente pode ser encontrada. Veja como saber se o seu Windows 10 tem um SSD ou um HDD?

SSD ou HDD? O que tem na sua máquina?

Quem monta e mantém um PC sabe de forma simples que componentes estão dentro destes. Claro que nos dias de hoje é decerto mais simples comprar uma máquina já montada e que tem um conjunto de componentes que nem sempre é claro.

Muitas vezes fica a dúvida se o disco (unidade de armazenamento) presente é dos mais modernos ou se é já SSD. A dúvida sobre um HDD ou um SSD é normal, mas de simples resposta. Para saber isso abram uma janela do Explorador de ficheiros e naveguem para a zona Este PC.

Fácil de saber no Windows 10

Ai dentro só precisam de clicar com o botão direito do rato em cima de uma das unidades de disco presente. Será aberto o menu de contexto do Windows 10 e devem escolher a última opção, de nome Propriedades.

Uma nova janela será então aberta, devendo ser escolhido o separador Ferramentas. Aí dentro encontram a opção Otimizar, que devem abrir para consultar os tipos de discos ou memórias presentes.

Os componentes que tem no PC

Nessa nova janela vão ter a apresentação dessas unidades, com algum detalhe. Uma das colunas presentes, de nome Tipo de suporte de dados, indica o tipo presente. No caso de um SSD, como a imagem mostra, a informação é Unidade de estado sólido.

É desta forma simples que podem conhecer se têm presente um HDD ou um SSD. Pode ainda acontecer terem presente um misto e ter ambos os tipos de discos ou memórias. Usem esta informação para assim conhecer o PC que estão a usar.