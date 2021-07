Desde que foi apresentado ao público, que o Tesla Model Y tem criado uma expetativa grande à sua volta. Este novo modelo quer inaugurar uma nova área no mercado dos carros elétricos para a Tesla, juntando o que de melhor tem em várias áreas.

Sendo já comercializado nos EUA, este ainda estava fora da Europa e dos principais mercados que esta tem. Agora, o Model Y da Tesla está finalmente disponível no velho continente, sendo Portugal um dos países abrangidos por esta primeira vaga.

Desde que foi apresentado em 2018, o Tesla Model Y tem prometido mudar o mercado automóvel, em especial no mercado dos elétricos. A marca americana resolveu criar um carro que se quer impor na área muito concorrida dos SUV.

Com promessas de ser um dos carros mais vendidos em breve, esta proposta da Tesla quer conseguir chegar a novos clientes, que procura propostas alternativas. A empresa está agora a alargar a sua presença em novos mercado, com a Europa a ser o seu alvo.

É agora que a Tesla chegou com o Model Y ao outro lado do Atlântico. O leque de países a que este carro vai agora chegar é alargado, mas ainda assim, não vai abranger toda a Europa, com o Reino Unido, a Irlanda, a Roménia e outros a ficarem de fora.

Todos os que quiserem comprar este novo carro pode agora aceder ao site da Tesla e colocar a sua encomenda. A oferta do Model Y ainda não é alargada, com o modelo Long Range a ser o único que está disponível. A data prevista para a sua entrega, segundo a Tesla é setembro deste ano.

Como este carro ainda não está a ser ainda produzido na Europa, a Tesla tem de importar o Model Y da China. Este vai ser criado na Gigafactory da China até que a fábrica que está a ser criada na Alemanha esteja pronta na segunda metade de 2021.

Estas são boas notícias para quem esperava pela chegada do Model Y da Tesla. Este carro elétrico de 65 mil euros promete muito para a Tesla, conseguindo uma quota de mercado ainda maior do que o Model 3 já lhe tem dado.