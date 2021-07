TikTok vai a eliminar automaticamente os vídeos que violem as suas políticas

O TikTok é a aplicação do momento, mas o espoletar do seu sucesso deu-se, apesar de existir desde 2016, há pouco tempo, com a pandemia. Assim sendo, está a aprender a controlar a sua plataforma e, hoje, anunciou que irá começar a remover automaticamente os conteúdos que violarem as suas políticas.

Para isso, e para o controlo ser mais estreito, recorrerá a uma maior automatização.

Atualmente, os vídeos carregados para o TikTok passam por ferramentas que servem para reconhecer e assinalar quaisquer violações das diretrizes comunitárias da plataforma. Posteriormente, são revistas por um membro da equipa de segurança e, se for identificada uma violação, o vídeo é removido e o utilizador é, então, notificado.

Hoje, a ByteDance, a empresa que detém o TikTok, anunciou que, nas próximas semanas, começará a remover automaticamente alguns conteúdos que violam as políticas da plataforma. Os conteúdos vão desde segurança relativamente a menores de idade, nudez adulta, atividades sexuais, conteúdos violentos e atividades ilegais.

TikTok mais atento aos conteúdos que circulam

Segundo a Reuters, esta nova medida a ser implementada no TikTok permitirá que a equipa de segurança se foque em áreas altamente contextuais e frequentes, como a intimidação, assédio, desinformação e discurso de ódio.

O TikTok acrescentou que será enviado um aviso aos utilizadores que violem, pela primeira vez, as políticas da plataforma. Em caso de repetidas violações, será, então, notificado e poderá ver a sua conta removida de forma permanente.

Estas alterações surgem na sequência de medidas tomadas por outras redes sociais, como o Facebook. Afinal, a maioria das plataformas tem sido alvo de pressão, por permitirem a desinformação e o discurso de ódio.

Recorde-se que o TikTok apagou mais de 7 milhões de contas de crianças, por forma a proteger os menores de idade. Por sua vez, o Facebook tem tentado travar o discurso de ódio, bem como a desinformação presente nas suas plataformas.