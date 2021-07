Cópia selada do jogo The Legend of Zelda vendido em leilão por 870 mil dólares

Bem sabemos que no mundo da tecnologia existem pessoas capazes de quase tudo para conseguir algum produto raro, especialmente se falarmos dos gamers mais fanáticos. E a notícia que agora trazemos é uma prova disso mesmo.

Um fã do popular jogo The Legend of Zelda comprou recentemente uma cópia rara e selada do jogo pela incrível quantia de 870 mil dólares.

Cópia rara e selada de The Legend of Zelda vendida por 870 mil dólares

Uma cópia genuína e bastante rara do jogo The Legend of Zelda foi posta à venda na plataforma de leilões Heritage Ayctions. E, recentemente, um fã comprou o valioso produto por 870 mil dólares, cerca de 733 mil euros.

Trata-se de uma cópia raríssima e selada do primeiro título da saga do jogo lançado para o clássico NES (Nintendo Entertainment System) em 1997. Faz parte do segundo lote mais antigo produzido nos EUA e nunca foi aberto.

E com a venda por este valor, o jogo bate então o recorde do jogo mais caro de sempre, pódio que pertencia a uma cópia do Super Mario Bros., vendida por 660 mil dólares.

O preço da cópia agora vendida chegou a esse valor exatamente por se tratar de um exemplar genuíno, lacrado e em bom estado. E de acordo com a descrição do produto na plataforma, o montante de 870 mil dólares é indiscutível por se tratar de uma versão do jogo “incrivelmente rara e que mantém o estado da produção original”.

Cópia foi produzida em 1987

O vendedor explica que esta edição foi produzida durante alguns meses no final de 1987 com o código “NES R”. Já em 1988 foi substituída pela versão “Rev-A”. Além disso, é ainda confirmado que existe uma outra versão ainda mais antiga e mais rara, com o código “NES TM”, a qual deverá pertencer ao primeiro lote do jogo. Mas estima-se que, desta última, haja apenas um exemplar em todo o mundo que ninguém sabe onde estará.

A cópia vem dentro de uma caixa de acrílico da Wata Games, empresa que avalia a raridade dos jogos antigos de coleção. E, numa escala de 0 a 10 para qualificar a raridade, este jogo foi classificado com sendo um 9.

Por sua vez, não foi disponibilizada qualquer informação acerca do comprador. Apenas se sabe que a venda foi feita nesta sexta-feira, dia 9 de julho.