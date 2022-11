A história da Cybertruck tem sido complicada em termos de definições de metas. Isso tem sido visto nos últimos anos, desde que foi apresentada. A Tesla parece ter agora marcado uma data definitiva para que esta possa ser acedida por todos.

Os planos para a sua produção em massa estão definidos e até o local onde vão ser executados. Assim, tudo parece apontar para que a Cybertruck da Tesla possa finalmente ser uma realidade, depois de muitos anos em espera.

Cybertruck já tem data para a produção

Assim que apresentou a Cybertruck, Elon Musk parecia focado em colocar a sua pickup na estrada e a ser comercializada. Os planos para que a sua produção fosse iniciada estavam long de acontecer, até porque o seu desenho e especificações finais não estavam terminados.

Ao longo do tempo a carrinha foi tomando a sua forma final e os planos definitivos também ganharam forma. Por diversas vezes a Cybertruck esteve prestes a ser apresentada e a ter a sua produção iniciada, pelo menos segundo as palavras de Elon Musk.

Agora, e do que é revelado fonte uma fonte próximas da marca, a Tesla deverá iniciar a produção em massa da Cybertruck já no próximo ano. Este momento deverá acontecer no final de 2023, dois anos após a meta inicial que Elon Musk definiu na sua apresentação, que aconteceu em 2019.

Finalmente existem planos da Tesla e Elon Musk

A reforçar esta informação, está um dado que a Tesla apresentou durante a sua última apresentação de resultados. Nesse evento, Elon Musk revelou que a marca está a preparar a fábrica de Austin para que possa albergar a produção da Cybertruck.

Nesse mesmo momento, Elon Musk e a sua equipa apontaram para a segunda metade de 2023 o início da produção em massa da Cybertruck. Agora a informação estará mais clara e os planos definidos, ainda que não tenham sido revelados de forma oficial.

Este plano vem colocar em ação o que se esperava há muitos anos. Finalmente a Cybertruck vai começar a tomar forma e a ser uma realidade, para todos os que querem ter na sua posse a pickup que a Tesla tanto tem mostrado como sendo um veículo único.